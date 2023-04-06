Это новый уровень: украинские пограничники снова давят на солдат лукашенко - чем на этот раз

Огромный экран видно издалека

На границе с Беларусью украинские пограничники не только троллят лукашенковских солдат, но и пытаются донести до них правду. Для этого в Житомирской области был установлен проектор.

Как сообщает Белсат, на границе в Житомирской области появился огромный проектор, с которого хорошо видно и слышно правду о войне в Украине, политике лукашенко и поддержке белорусского народа. Очевидцы утверждают, что послание белорусам видно издалека.

На видео, которое транслируется на границе, можно увидеть обращение Зеленского, жертв и разрушения из-за российской агрессии, а также заявления диктатора лукашенко. Кроме проектора наши пограничники подняли и флаг свободной Беларуси.

В тоже время со стороны Беларуси, по словам СМИ, вывешивают баннеры с пропагандой, в которой пытаются убедить украинцев, что мы якобы находимся "под американской оккупацией".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на белорусско-украинской границе постоянно происходит подобное. До этого наши воины уже поднимали бело-красно-белый флаг, вешали оккупанта "Валеру", а белорусы оскорблялись из-за "непристойных жестов" в их адрес и тревожились из-за нашей формы.