Змінити хід гри: американський полковник розповів, що потрібно Україні для успішного контрнаступу

Українські військові ще не розпочали наступ

Для України немає єдиної "срібної кулі", якою можна змінити перебіг війни з росією. Варто зосередитися на використанні тих систем, що вже надані союзниками.

Про це "РБК-Україна" розповів спікер Командування армії США в Європі та Африці полковник Мартін О’Доннелл. Він зазначив, що надано близько 600 різних систем, але не всі з них використовуються на фронті, адже наступ ще не розпочато.

О'Доннелл також зазначив, що коли все почнеться найближчими тижнями та місяцями, показовим стане сами використання наданих систем. Він сподівається на успіх України та підкреслює, що і надалі союзникам дуже важливо підтримувати матеріально-технічне забезпечення та надавати боєприпаси для розвитку успіху.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в США впевнені в готовності України до контрнаступу, адже наші військові не тільки отримали потрібне озброєння та обладнання, а й навички для його використання. Важливо не недооцінювати росіян, вважають в НАТО, адже лінія фронту була довгий час стабільною та ворог встиг підготуватися до оборони.