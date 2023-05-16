"Людина після полону - це скринька з проблемами": українців попередили про серйозну загрозу

Суспільство може відштовхувати таких людей

Минув майже рік з моменту виходу захисників Маріуполя з "Азовсталі". Військовим, які пройшли ворожий полон і всі жахи, що творили з ними російські окупанти, необхідна адаптація, з ними мають займатися психологи. А кризових психологів у нашій країні зараз дуже бракує.

Таку думку в інтерв’ю "Українській правді" висловив Михайло Вершинін, котрий був керівником патрульної поліції Маріуполя на момент оточення міста російськими окупантами. Він разом із "азовцями" був у полоні.

"Те, що відбувається в Маріуполі — це дуже велика криза. Криза полону, криза відносини в полоні, усвідомлення себе як людини, розуміння того, що в принципі все може закінчитися щохвилини, жаль про те, що ти міг би зробити ті чи інші речі, але вже не зробиш. Це все перетворює людину, яка виходить після полону, на якусь шухляду з проблемами", — сказав він.

Вершинін вважає, що це стосується не лише тих, хто був звільнений із полону. У цьому випадку йдеться і про тих, хто повернеться із зони бойових дій.

"І, знаючи наше суспільство, що все одно залишається незрілим і бурхливо реагує на різні речі не обмірковуючи, воно буде цих людей відштовхувати. Суспільство коли-небудь скаже: "Я тебе туди не посилав". Зараз у наших руках зробити все, щоб цього не сталося. Над цим треба вже працювати", — підкреслив колишній бранець.

Він також додав, що у містах, не було приватних прильотів, є певна кількість людей, які намагаються дистанціюватися від проблем війни, вважаючи, що їх це не торкається.

"Якщо тебе не торкнеться зараз і ти не підеш зі зброєю захищати країну, тебе це торкнеться потім, коли люди повертатимуться з війни, в тому числі поплавлені. Вони матимуть гостре відчуття справедливості й можуть зробити потім біду, якщо з ними не працювати", — каже Вершинін.

У зв’язку з цим, як вважає Михайло Вершинін, державі та суспільству потрібно активно працювати над цією проблемою, а не відкладати її у довгу скриньку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Михайло Вершинін розповів про полонених "азовців". Зараз їх 650. Вони розкидані різними російськими в’язницями. Крім того, керівники "Азова", що знаходяться в Туреччині, також зараз перебувають у полоні.