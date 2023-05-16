"Человек после плена - это шкатулка с проблемами": украинцев предупредили о серьезной угрозе

Общество может отталкивать таких людей

Прошел практически год с момента выхода защитников Мариуполя из "Азовстали". Военным, которые прошли вражеский плен и все ужасы, что творили с ними российские оккупанты, необходима адаптация, с ними должны заниматься психологи. А кризисных психологов у нас в стране сейчас очень нехватает.

Такое мнение в интервью "Украинской правде" высказал Михаил Вершинин, который был руководителем патрульной полицией Мариуполя на момент оцепления города российскими оккупантами. Он вместе с "азовцами" был в плену.

"Происходящее в Мариуполе – это очень большой кризис. Кризис плена, кризис отношения в плену, осознание себя как человека, понимание того, что в принципе все может закончиться каждую минуту, сожаление о том, что ты мог бы сделать те или иные вещи, но уже не сделаешь. Это все превращает человека, который выходит после плена, в некий ящик с проблемами", — сказал он.

Вершинин считает, что это касается не только тех, кто был освобожден из плена. В данном случае речь идет и о тех, кто вернется из зоны боевых действий.

"И, зная наше общество, все равно остающееся незрелым и бурно реагирующее на разные вещи не обдумывая, оно будет этих людей отталкивать. Общество когда-нибудь скажет: "Я тебя туда не посылал". Сейчас в наших руках сделать все, чтобы этого не произошло. Над этим нужно уже работать", — подчеркнул бывший пленник.

Он также добавил, что в городах, не было частных прилетов, есть определенное количество людей, которые пытаются дистанцироваться от проблем войны, считая, что их это не затрагивает.

"Если тебя не коснется сейчас и ты не пойдешь с оружием защищать страну, тебя это коснется потом, когда люди будут возвращаться с войны, в том числе проплавленные. У них будет острое чувство справедливости и может сделать потом беду, если с ними не работать", — говорит Вершинин.

В связи с этим, как считает Михаил Вершинин, государству и обществу нужно активно работать над этой проблемой, а не откладывать ее в долгий ящик.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Михаил Вершинин рассказал о пленных "азовцах". Сейчас их 650. Они разбросаны по разным русским тюрьмам. Кроме того, находящиеся в Турции руководители "Азова" также сейчас находятся в плену.