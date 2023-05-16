В Турции до конца войны будут находиться командир "Азова" Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламарь, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега из Нацгвардии Украины

Почти год назад из "Азовстали" в Мариуполе в Россию вывезли украинских защитников. Часть из них вернулась из плена, но есть и те, кто до сих пор остается в когтях российской системы.

Один из бывших пленников Михаил Вершинин руководил патрульной полицией Мариуполя на момент оцепления. Он вместе с "азовцами" был в плену. В интервью "Украинской правде" Вершинин рассказал, что именно "азовцы" максимально находятся в зоне риска из-за ненависти россиян. Так как страдают они, "не страдает никто", — отмечает Вершинин.

Он также добавил, что в плену остается более 650 "азовцев". Они разбросаны по разным русским тюрьмам. Вершинин особо подчеркнул, что находящиеся в Турции руководители "Азова" также в плену.

Вершинин посоветовал не думать о "царских" условиях и отдыхе — украинские воины ограничены в передвижениях, в получении информации, не могут свободно звонить по телефону. Хотя условия лучше, чем у многих других, но это плен. "Это командиры, которые, будучи в Украине, могли очень многое сделать тех вещей, которые сейчас Украина делает с ошибками. У них большой и важный опыт", — подчеркнул бывший пленник, который пока не только помогает освобожденным пленным адаптироваться, но и занимает должность начальника управления патрульной полиции Донецкой области.

Напомним, в плену после оцепления "Азовстали" и героической борьбы оказались более 2,5 тысячи украинских защитников. Их удается освобождать небольшими группами. Один из обменов накануне освободил 45 украинских защитников и защитниц. К защитникам "Азовстали" у россиян очень жестокое отношение — их мало кормили, у многих были плохо залечены травмы. У самого "Азова" есть соответствующая патронатная служба, которая занимается помощью бывшим пленникам и раненым бойцам.