Був поранений на Донбасі, рятуючи побратима: у лікарні помер чеський доброволець, засновник проекту Phoenix

З перших днів російського вторгнення чоловік активно допомагав нашій країні

Чеський медик та засновник волонтерського проекту Phoenix Тейлор помер після кількох тижнів боротьби за його життя через серйозну травму, яку він отримав на Донбасі, де тривають запеклі бої.

Трагічну звістку повідомили на сторінці Project Phoenix Tactical Care у Facebook.

"З глибоким сумом повідомляємо вам сумну новину. Тейлор, засновник проекту Phoenix, наш друг і герой, який особисто врятував багатьох поранених воїнів на східному фронті, і завдяки якому тисячі солдатів і цивільних пройшли підготовку з бойової медицини, помер від тяжкого поранення 15 травня 2023 року після кількох тижнів боротьби", – йдеться у повідомленні.

У середині березня Тейлор отримав осколкове поранення під час артилерійського обстрілу на Донбасі. Тоді він допомагав евакуювати одного з поранених бійців. У квітні потерпілого медика перевели до Празького центрального військового шпиталю. 15 травня було повідомлено, що він помер.

Представники проекту розповіли, що з перших днів повномасштабної війни Тейлор організовував гуманітарну допомогу, доставляв десятки поставок до важкодоступних районів, допомагав вивозити цивільних та координував добровольців.

"Рішучість і особиста хоробрість Тейлора, засновані на твердих принципах справедливості та свободи, є прикладом, який ми всі повинні наслідувати", — зазначили в Phoenix.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Бахмуті загинув доброволець із США Купер Ендрюс. Хороброму воїну було лише 26 років.