Был ранен на Донбассе, спасая побратима: в больнице умер чешский доброволец, основатель проекта Phoenix

С первых дней российского вторжения мужчина активно помогал нашей стране

Чешский медик и основатель волонтерского проекта Phoenix Тейлор умер после нескольких недель борьбы за его жизнь из-за серьезной травмы, которую он получил на Донбассе, где продолжаются ожесточенные бои.

Трагическое известие сообщили на странице Project Phoenix Tactical Care в Facebook.

"С глубокой скорбью сообщаем вам печальную новость. Тейлор, основатель проекта Phoenix, наш друг и герой, который лично спас многих раненых воинов на восточном фронте и благодаря которому тысячи солдат и гражданских прошли подготовку по боевой медицине, умер от тяжелого ранения 15 мая 2023 года после нескольких недель борьбы", – говорится в сообщении.

В середине марта Тейлор получил осколочное ранение во время артиллерийского обстрела на Донбассе. Тогда он помогал эвакуировать одного их раненых бойцов. В апреле пострадавшего медика перевели в Пражский центральный военный госпиталь. 15 мая было сообщено, что он умер.

Представители проекта рассказали, что с первых дней полномасштабной войны Тейлор организовывал гуманитарную помощь, доставлял десятки поставок в труднодоступные районы, помогал вывозить гражданских и координировал добровольцев.

"Решительность и личная храбрость Тейлора, основанные на твердых принципах справедливости и свободы, являются примером, которому мы все должны подражать", — отметили в Phoenix.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Бахмуте погиб доброволец из США Купер Эндрюс. Храброму воину было всего 26 лет.