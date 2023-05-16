"Сподіваюся, путіна лікують так само": головлікар в окупованому селі рятує пацієнтів грою на баяні (відео)

Народна медицина у всій красі

Окупанти на тимчасово непідконтрольних Україні територіях, мабуть, зазнають нестачі кадрів у всіх галузях, оскільки в одному з таких сіл на посаду головного лікаря призначили людину з вкрай ексцентричними уявленнями про медицину.

Кадрами "передових" методів лікування поділилася користувач Twitter Regina Phalangy, яка зазначила, що ця людина зайняла посаду в лікарні в селі, де живуть її батьки.

"Оце знач на відео лікування за китайською методикою. Намалював дві точки на колінках, дружина хворого масажувала точки, а лікар грав на гармошці", — підписала відео вона.

При цьому вона зазначила, що сподівається, що росіян ця людина лікуватиме так само.

Свої коментарі додали й інші користувачі мережі, які не змогли просто так пройти повз методи такого "широкопрофільного фахівця".

Як повідомлялося раніше, у російському Новокузнецьку хочуть реконструювати місцеву площу та назвати її на честь "захисників Донбасу". На ній планують встановити монумент ліквідованої літом минулого року терористці Ользі Качурі і виділити на нього понад мільярд рублів.