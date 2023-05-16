"Надеюсь, путина лечат так же": главврач в оккупированном селе спасает пациентов игрой на баяне (видео)

Народная медицина во всей красе

Оккупанты на временно неподконтрольных Украине территориях, по всей видимости, испытывают нехватку кадров во всех отраслях, поскольку в одном из таких сел на должность главврача назначили человека с крайне эксцентрическими представлениями о медицине.

Кадрами "передовых" методов лечения поделилась пользовательница Twitter Regina Phalangy, которая отметила, что этот человек занял пост в больнице в селе, где живут ее родители.

"Это значит на видео лечения по китайской методике. Нарисовал две точки на коленках, жена больного массировала точки, а врач играл на гармошке", — подписала видео она.

При этом она отметила, что надеется, что россиян этот человек будет лечить так же.

Свои комментарии добавили и другие пользователи сети, которые не смогли просто так пройти мимо методов столь "широкопрофильного специалиста".

Как сообщалось ранее, в российском Новокузнецке хотят реконструировать местную площадь и назвать ее в честь "защитников Донбасса". На ней планируют установить монумент ликвидированной летом прошлого года террористке Ольге Качуре и выделить на него более миллиарда рублей.