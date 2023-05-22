Може одразу в пакет? росія прискорила темпи набору зеків до армії — відома причина

Армія окупантів отримала нове поповнення з лав ув’язнених

росія зазнає величезних втрат на війні в Україні, у зв’язку з чим у окупантів виникає потреба поповнювати свої підрозділи.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, в росії не вигадали нічого простіше, ніж набрати в армію додаткову партію ув’язнених.

У ЗСУ наголошують, що військове керівництво рф для прискорення темпів поповнення втрат скоротило до 10 днів терміни підготовки ув’язнених.

У Генштабі додали, що базовий табір для підготовки ув’язнених знаходиться у Старобільському районі Луганської області.

"Раніше до зазначеного табору привезли з місць позбавлення волі на території росії близько 1000 осіб поповнення. Підготовку тоді планували проводити протягом чотирьох тижнів", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, рф вже давно активно залучає ув’язнених до війни в Україні. Основна їхня маса сконцентрована в лавах ПВК "Вагнера". Очевидно, що достроково звільнені росіяни гадки не мають, що таке війна. Саме тому часто вони або потрапляють у полон, або гинуть.

Раніше "Телеграф" писав про те, що вбиті на території України найманці з ПВК "Вагнер" знайшли цікаве кримінальне минуле.