Переробники молока виступили категорично проти запровадження нового квазі-податку

Молокопереробні підприємства України виступили категорично проти запровадження 0,5% внеску на галузеве фінансування програм просування молочної продукції. Про це повідомив виконавчий директор Спілки молочних підприємств України Арсен Дідур, коментуючи засідання Робочої групи з питання обговорення законопроєктів 9162 "Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо запровадження внеску на галузеве фінансування програм просування молочної продукції", яке відбулось 22 травня.

"Запровадження квазі-податку передбачає акумуляцію колосальних коштів на рахунку сумнівної недержавної організації, яка витрачатиме їх на якісь нікому не зрозумілі цілі. Це створює великі корупційні ризики. Урядовцям разом з виробниками та переробниками молока треба разом сісти і напрацювати нову дорожню карту відродження галузі. А не подавати законопроект і постфактум запрошувати переробні підприємства обговорювати який новий збір", — зауважив Арсен Дідур.

"Ми маємо досвід подібного квазі-податку на роздільне збирання та утилізації упаковки. Тоді теж громадська організація через державну структуру збирала кошти. Куди вони поділись, ми не знаємо",- відзначив директор департаменту зовнішньоекономічних зв'язків та GR компанії "Лакталіс Україна" Володимир Мартинчук.

"Створенням нового галузевого фонду ми ставимо воза перед конем. У галузі чимало більш важливих проблем, ніж збір на просування молочної продукції. Наприклад прострочена заборгованість торгових мереж перед переробниками молока — близько 3 млрд. грн. Хай повернуть, і в молочній галузі з’являться гроші, в том числі, і на просування", — відзначив голова наглядової ради компанії "Молочний альянс" Сергій Вовченко.

Законопроєкт №9162 "Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо запровадження внеску на галузеве фінансування програм просування молочної продукції" передбачає запровадження збору в розмірі 0,5% від реалізації молочної продукції, а також її імпорту. Розпоряджатися коштами цього збору, як передбачається, буде "репрезентативна міжгалузева організація".

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