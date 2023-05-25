Мінкульт запросив власників анонімних telegram-каналів на розмову: у мережі вже відповіли
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Голові Мінкульту вже відповіли
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко представників анонімних телеграм-каналів на розмову до Мінкульту.
Як розповів міністр в ефірі єдиного марафону новин, поява в мережі вкидів про захоплення росіянами Бахмута викликала питання у відомства.
За його словами, МКІП перебуває у постійному діалозі з Meta та Google, проте з Telegram історія виглядає дивнішою.
"Тому ще раз, користуючись нагодою, запрошую представників так званих провідних анонімних ТГ-каналів до нас до міністерства на обговорення", — сказав Ткаченко.
Його запрошення вже встигло розлетітися через мережу, а адміністратори telegram-каналів уже встигли відреагувати на це.
Знайшлися й ті, хто відреагував на запрошення з іронією.
Як повідомлялося раніше, у травні Ткаченко заявляв, що роботу Telegram в Україні варто регулювати, оскільки через деякі з них російські спецслужби можуть проводити свої інформаційні операції.
Втім, пізніше він повідомив, що блокувати месенджер у нашій країні не будуть, оскільки ним користується величезна кількість українців.