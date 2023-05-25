Мінкульт запросив власників анонімних telegram-каналів на розмову: у мережі вже відповіли

Голові Мінкульту вже відповіли

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко представників анонімних телеграм-каналів на розмову до Мінкульту.

Як розповів міністр в ефірі єдиного марафону новин, поява в мережі вкидів про захоплення росіянами Бахмута викликала питання у відомства.

За його словами, МКІП перебуває у постійному діалозі з Meta та Google, проте з Telegram історія виглядає дивнішою.

"Тому ще раз, користуючись нагодою, запрошую представників так званих провідних анонімних ТГ-каналів до нас до міністерства на обговорення", — сказав Ткаченко.

Його запрошення вже встигло розлетітися через мережу, а адміністратори telegram-каналів уже встигли відреагувати на це.

Знайшлися й ті, хто відреагував на запрошення з іронією.

Як повідомлялося раніше, у травні Ткаченко заявляв, що роботу Telegram в Україні варто регулювати, оскільки через деякі з них російські спецслужби можуть проводити свої інформаційні операції.

Втім, пізніше він повідомив, що блокувати месенджер у нашій країні не будуть, оскільки ним користується величезна кількість українців.