Чи заблокують в Україні Telegram та як боротись з російськими ТГ-каналами?

Регулювання Telegram від "небажаного" контенту на стадії обговорення

Нещодавно міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що роботу месенджера Telegram необхідно регулювати. Особлива увага буде приділятися великим Telegram-каналам з великою кількістю підписників.

"Telegram створив у собі спільноту, яка закрита від суспільства, тоді як усі медіа, що підпадають під закон "Про медіа", відкриті, відомі їхні власники, є певна звітність тощо. Тому Telegram — це питання, яке потребує реально експертного обговорення", — сказав Ткаченко у відповідь на запитання, чи є в міністерства бачення, як поводитися з месенджером з огляду на зростання його популярності.

Ввести Telegram у "законодавче поле" хочуть і на росії. На думку тамтешніх депутатів, канали мають працювати у рамках закону, який "передбачає серйозну відповідальність за брехню, наклеп та порушення таємниці". Свого часу месенджер навіть намагались заборонити.

"Телеграф" вирішив дізнатися чи справді Telegram є таким небезпечним для національної безпеки та чи введе українська влада заборону на месенджер?

Причини невдоволення влади

Три із десяти найпопулярніших Telegram-каналів в Україні, що мають найбільшу кількість підписників, тільки чотири мають верифікованих власників. До того ж, за даними Служби безпеки України, двоє з них відкрито висловлюють антиукраїнську позицію — це блогери Анатолій Шарій та Юрій Подоляка.

Ймовірним власником найбільш читаного українського Telegram-каналу "Труха Україна" (ред. — 2,69 млн передплатників) є підприємець Максим Лавриненко. Вперше згадки про це почали з’являтися в медіа у середині 2022 року. З початком війни канал неодноразово звинувачували у поширенні фейків та роботі на окупантів. У четвірку також входить український блогер та активіст Ігор Лаченков. Кількість його читачів у телеграмі складає близько 1,2 млн.

Загалом, топ-10 Telegram-каналів в Україні за кількістю підписників станом на 5 травня виглядає так (дані сервісу TGStat):

Непрозорість та відсутність оподаткування Telegram-каналів — одні з факторів, що породжують багато питань щодо цієї соціальної платформи. Держава не в змозі контролювати, хто є власником каналу, які джерела фінансування використовуються, а також співпрацю та взаємодію з аудиторією.

Ще однією важливою підозрою до каналів є можливий вплив російських спецслужб. "Точної інформації про їх причетність у держави немає. Переконатися в тому, що там є ФСБ-шні сліди, чи ще чиїсь, досить непросто. Але той факт, що комунікації з телеграмом немає, викликає багато запитань і сумнівів", — сказав міністр Ткаченко.

Окрім того, деякі телеграм-канали в режимі реального часу інформують про рух ворожих ракет, що теж загрожує нашій безпеці. Місяць тому влада навіть попередила, що буде ухвалювати серйозні рішення та кримінальні справи проти адміністраторів таких каналів.

Telegram є зручним для багатьох

За підсумками 2022 року Telegram обігнав Facebook і став другим месенджером у світі після WhatsApp. Використання і завантаження Telegram в Україні різко зросло у перший місяць війни. Про це свідчать дані Sensor Tower.

З 24 лютого по 20 березня 2022 року кількість встановлень Telegram з українських App Store і Google Play зросла на 197%, досягнувши 1,7 мільйона.

Зрештою останні опитування показали, що 60% українців обрали саме Telegram, як основне джерело для того, щоб регулярно отримувати новини. Це більше за телебачення загалом, більше інших соціальних мереж. І саме тому Телеграм є найбільш реалістичною точкою входу для російської пропаганди в український інформпростір.

Звісно, в ТГ можна знайти багато достовірних джерел, включаючи органи державної влади та відомі медіа з високою репутацією. Але є й сотні, або навіть тисячі ворожих ресурсів, які можуть розповсюджувати фейкову інформацію, і точна їх кількість є практично невідомою.

Держава може розпочати процес регулювання, але ймовірність повної заборони застосунку поки що низька

Як розповіла "Телеграфу" експертка зі стратегічних комунікацій Марія Довбенко, на даний момент не виглядає так, що держава планує повністю заборонити додаток.

"Ми бачимо, що керівництво держави присутнє в Телеграм і активно використовує це як платформу для комунікації. Особливо коли Телеграм став основним каналом отримання інформації для українців під час війни. Звісно, якщо держава почне застосовувати регулювання без роз’яснення для чого це робиться, то люди будуть старатися це обходити. Наприклад можна буде використовувати VPN. Але тут важлива буде в першу чергу зміна позиціонування окремого каналу — як ворожий. Коли заборонили ВК ще не було повномасштабної війни. Та навіть тоді українці перестали практично використовувати російський додаток. Звісно не одразу, але з часом", — каже Марія.

Як розповідав "Телеграф"раніше, у західних країнах є низка заборон на використання TikTok у державних установах. Натомість дійсно велика кількість українських урядовців мають акаунти і в телеграмі, і в тіктоці.

"Враховуючи, що з боку української розвідки була інформація про те, що Росія має доступ до телеграм каналів, використання їх українськими урядовцями виглядає дивно. Однак здебільшого чиновники ведуть комунікацію у WhatsApp чи Signal, які є більш захищеними месенджерами. Використання телеграму для переписок є небезпечним, оскільки там не шифрується текст. Навіть якщо додаток не використовують, але він встановлений на телефоні, може бути загроза доступу через додаток до телефону", — зауважує експертка.

Заборонити Телеграм можуть для військових та урядовців

Як розповів "Телеграфу" Голова правління в Інституту інформаційної безпеки Артем Біденко, не існує повністю автономних систем масової комунікації, які неможливо зламати або зманіпулювати. Є більш безпечні системи і менш безпечні. Але за умови певного ресурсу, адміністративного, людського і фінансового, можна управляти будь-якою програмою чи додатком, отримувати персональну інформацію або ж нав’язувати власні наративи.

"Питання національної безпеки в усіх країнах має найвищий пріоритет, і домінує над всіма іншими правами. Заради неї навіть в найкращих демократіях можуть обмежувати базові свободи, вводити цензуру та контроль. Сьогодні Україна захищається від російської агресії, тож пріоритетність національної безпеки є очевидною для всіх. Відповідно абсолютно природно і нормально, якщо уряд буде вживати заходів проти тих інструментів, які навіть теоретично можуть мати негативний вплив.

Такі претензії справді є до телеграму, їх озвучують вже давно. Тож абсолютно логічно, що заборона для держслужбовців або військових може бути введена саме зараз. І повторюся, навіть не тому, що є питання до коду чи шифрування даних, а просто тому, що ворог активно використовує телеграм для поширення своїх наративів. Як на мене, цієї причини вже достатньо для блокування цього додатку.

Чому це поки не робиться? Очевидно, тому, що є й переваги – телеграм можна використовувати абсолютно з такою самою метою – впливати на ворога, на його людей, поширювати потрібну нам інформацію. Це питання, наскільки шкода переважує користь.

І тут ми підходимо до того, що можуть бути не різкі дії "заборона/закрили очі", а пошук серединних рішень", — каже експерт.

Забороняти окремі канали, що поширюють антиукраїнські погляди, недієво

У грудні ЗМІ проаналізували контент 700 Telegram-каналів в українському сегменті соцмережі. Виявилося, що близько 300 з них поширюють російську пропаганду і загалом просувають кремлівський порядок денний на українську аудиторію.

Примітно, що окрім проросійських, які мімікрують під українські Telegram-канали, в Україні також діє низка мереж окупаційних каналів, спрямованих на аудиторію з окупованих територій. Це може підштовхнути на ідею забороняти ті канали, що поширюють відверто антиукраїнські погляди та впливають на настрої населення. Однак Артем Біденко вважає, що це неефективна концепція.

"Так, це може бути серединним рішенням. Але як на мене, заборона окремих каналів – абсолютно недієва ідея, адже через день з’являться інші канали, за ними ще інші. І це буде постійна гонитва, де ми будемо постійно наздоганяти ворога.

Інша справа – формування нашої внутрішньої стійкості та критичного мислення. Саме це і відбувається сьогодні, причому зусиллями активістів та експертів. Чи більше в суспільстві буде розуміння небезпеки телеграм-каналів, "дірявості" самого додатку, можливості російських спецслужб отримувати через нього інформацію – тим менше телеграм буде використовуватися в персональних цілях. Люди будуть обирати інші месенджери, натомість спецслужби і активісти зможуть сповна використовувати телеграм для власних інформаційних операцій", — каже колишній державний секретар Міністерства культури та інформаційної політики України.

Держава має вимагати від власників новинних каналів оподаткування їх діяльності

"Має бути жорстка позиція держави щодо контролю грошей, що обертаються в телеграмі. Якщо компанія хоче бути присутньою на нашій території, поширювати додаток серед української аудиторії – вона має реєструватися в Україні, сплачувати тут податки за рекламні прояви. Тоді автоматично з’явиться можливість через судові рішення звертатися до компанії з вимогою блокувати ті чи інші канали – за порушення конкретних норм законодавства.

Тобто – нам потрібне системне рішення щодо телеграму і подібних додатків. Воно полягає у законодавчих змінах (зокрема, й процесуальних), реєстраційних, виділенні окремої державної політики з відповідальних органом (агенцією). Тільки тоді це буде ефективно.

Зараз ми знаходимося на стадії, коли суспільство лобіює певні різкі рішення, тож держава має виступити модератором і запропонувати інституційні механізми досягнення цілей національної безпеки", — підкреслює Артем Біденко.

Зрештою варто розуміти, що будь-яка програма чи додаток – є лише інструментом взаємодії людей через технічні засоби. А корпорації сьогодні грають в світі роль не меншу, а іноді й більшу, ніж уряди. Причому корпорація сьогодні – це не тільки велика компанія з офісами в різних країнах. Це також дуже популярний додаток чи комп’ютерна гра чи соціальна мережа, яку використовують мільйони, і адміністрація якої вимушена думати не тільки про прибуток, але й про взаємодію з урядами країн.

З огляду на це, проблема телеграму або тікток – це не стільки проблема захищеності даних, скільки проблема конкуренції наративів.