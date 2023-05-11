Заблокируют ли в Украине Telegram и как сражаться с российскими ТГ-каналами?

Регулировка Telegram от "нежелательного" контента на стадии обсуждения

Недавно министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что работу мессенджера Telegram необходимо регулировать. Особое внимание будет уделяться большим Telegram-каналам с большим количеством подписчиков.

"Telegram создал в себе сообщество, которое закрыто от общества, тогда как все медиа, подпадающие под закон "О медиа", открыты, известны их владельцы, есть определенная отчетность и т.д. Поэтому Telegram — это вопрос, который требует реально экспертного обсуждения", — сказал Ткаченко в ответ на вопрос, есть ли у министерства видение, как обращаться с мессенджером, учитывая рост его популярности.

Ввести Telegram в "законодательное поле" хотят и на россии. По мнению местных депутатов, каналы должны работать в рамках закона, который "предусматривает серьезную ответственность за ложь, клевету и нарушение тайны". В свое время мессенджер даже пытался запретить.

" Телеграф " решил узнать действительно ли Telegram так опасен для национальной безопасности и введут ли украинские власти запрет на мессенджер?

Причины недовольства власти

Из десяти самых популярных Telegram-каналов в Украине, имеющих наибольшее количество подписчиков, только четыре имеют верифицированных владельцев. К тому же, по данным Службы безопасности Украины, двое из них открыто выражают антиукраинскую позицию – это блоггеры Анатолий Шарий и Юрий Подоляка.

Вероятным владельцем наиболее читаемого украинского Telegram-канала "Труха Україна" ( ред. — 2,69 млн подписчиков) является предприниматель Максим Лавриненко. Впервые упоминания об этом начали появляться в СМИ в середине 2022 года. С началом войны канал неоднократно обвинялся в распространении фейков и работе на оккупантов. В четверку также входит украинский блоггер и активист Игорь Лаченков. Число его читателей в телеграмме составляет около 1,2 млн.

Топ-10 Telegram-каналов в Украине по количеству подписчиков по состоянию на 5 мая выглядит следующим образом (данные сервиса TGStat):

Непрозрачность и отсутствие налогообложения Telegram-каналов — одни из факторов, порождающих многие вопросы этой социальной платформы. Государство не в состоянии контролировать, кто владеет каналом, какие источники финансирования используются, а также сотрудничество и взаимодействие с аудиторией.

Еще одним важным подозрением к каналам является возможное влияние российских спецслужб. "Точной информации об их причастности у государства нет. Убедиться в том, что там есть следы ФСБ, или еще чьи-то, довольно непросто. Но тот факт, что коммуникации с телеграммой нет, вызывает много вопросов и сомнений", — сказал министр Ткаченко ..

Кроме того, некоторые телеграмм-каналы в режиме реального времени информируют о движении вражеских ракет, что тоже чревато нашей безопасностью. Месяц назад власти даже предупредили, что будут принимать серьезные решения и уголовные дела против администраторов таких каналов.

Telegram удобен для многих

По итогам 2022 года Telegram обогнал Facebook и стал вторым мессенджером в мире после WhatsApp. Использование и скачивания Telegram в Украине резко возросло в первый месяц войны. Об этом свидетельствуют данные Sensor Tower.

С 24 февраля по 20 марта 2022 года количество установок Telegram из украинских App Store и Google Play выросло на 197%, достигнув 1,7 миллиона.

В конце концов, последние опросы показали, что 60% украинцев выбрали именно Telegram, как основной источник для того, чтобы регулярно получать новости. Это больше, чем телевидение в целом, больше других социальных сетей. И именно поэтому Телеграм является наиболее реалистичной точкой входа для российской пропаганды в украинское информпространство.

Конечно, в ТГ можно найти множество достоверных источников, включая органы государственной власти и известные медиа с высокой репутацией. Но есть и сотни, или даже тысячи враждебных ресурсов, которые могут распространять фейковую информацию, и точное их количество практически неизвестно.

Государство может начать процесс регулирования, но вероятность полного запрета приложения пока низкая

Как рассказала "Телеграфу" эксперт по стратегическим коммуникациям Мария Довбенко, на данный момент не выглядит так, что государство планирует полностью запретить приложение.

"Мы видим, что руководство государства присутствует в Телеграм и активно использует его как платформу для коммуникации. Особенно когда Телеграм стал основным каналом получения информации для украинцев во время войны. Конечно, если государство начнет применять регулирование без разъяснения для чего это делается, то люди будут стараться это обходить, например, можно будет использовать VPN, но здесь важно будет в первую очередь изменение позиционирования отдельного канала — как враждебный. Когда запретили ВК еще не было полномасштабной войны. Но даже тогда украинцы практически перестали пользоваться приложением. Не сразу конечно, но со временем", — говорит Мария.

Как рассказывал Телеграф ранее, в западных странах есть ряд запретов на использование TikTok в государственных учреждениях. В то же время большое количество украинских чиновников имеют аккаунты и в телеграм, и в тиктоке.

"Учитывая, что со стороны украинской разведки была информация о том, что Россия имеет доступ к телеграм-каналам, использование их украинскими чиновниками выглядит странно. Однако в основном чиновники ведут коммуникацию в WhatsApp или Signal, которые являются более защищенными мессенджерами. Использование Телеграма для переписок опасно, поскольку там не шифруется текст. Даже если приложение не используется, но оно установлено на телефоне, может быть угроза доступа через приложение к телефону", — отмечает эксперт.

Запретить телеграммы могут для военных и чиновников

Как рассказал "Телеграфу" Председатель правления в Институте информационной безопасности Артем Биденко, не существует полностью автономных систем массовой коммуникации, которые невозможно сломать или манипулировать. Есть более безопасные системы и менее безопасные. Но при условии определенного ресурса, административного, человеческого и финансового, можно управлять любой программой или приложением, получать персональную информацию или навязывать собственные нарративы.

"Вопрос национальной безопасности во всех странах имеет самый высокий приоритет, и доминирует над всеми другими правами. Ради нее даже в лучших демократиях могут ограничивать базовые свободы, вводить цензуру и контроль. Сегодня Украина защищается от российской агрессии, поэтому приоритетность национальной безопасности очевидна для всех. Соответственно, абсолютно естественно и нормально, если правительство будет принимать меры против тех инструментов, которые даже теоретически могут оказать негативное влияние.

Такие претензии действительно к Телеграму, их озвучивают уже давно. Так что абсолютно логично, что запрет для госслужащих или военных может быть введен именно сейчас . И повторюсь, даже не потому, что есть вопросы к коду или шифровке данных, а просто потому, что враг активно использует Телеграм для распространения своих нарративов. По-моему, этой причины уже достаточно для блокирования этого приложения.

Почему это пока не делается? Очевидно, потому, что есть и преимущества – Телеграм можно использовать абсолютно с такой же целью – влиять на врага, на его людей, распространять нужную нам информацию. Это вопрос, насколько вред перевешивает пользу. И здесь мы подходим к тому, что могут быть не резкие действия "запрет/закрыли глаза", а поиск срединных решений", - говорит эксперт.

Запрещать отдельные каналы, распространяющие антиукраинские взгляды, недейственно

В декабре СМИ проанализировали контент 700 Telegram-каналов в украинском сегменте соцсети. Оказалось, что около 300 из них распространяют российскую пропаганду и в целом продвигают кремлевский дневной порядок на украинскую аудиторию.

Примечательно, что кроме пророссийских, мимикрирующих под украинские Telegram-каналы, в Украине также действует ряд сетей оккупационных каналов, направленных на аудиторию с оккупированных территорий. Это может подтолкнуть идею запрещать те каналы, которые распространяют откровенно антиукраинские взгляды и влияют на настроения населения. Однако Артем Биденко считает, что это неэффективная концепция.

"Да, это может быть срединным решением. Но, по-моему, запрет отдельных каналов – абсолютно недейственная идея, ведь через день появятся другие каналы, за ними еще другие. И это будет постоянная погоня, где мы будем постоянно догонять врага.

Другое дело – формирование нашей внутренней стойкости и критического мышления. Именно это происходит сегодня, причем усилиями активистов и экспертов. Больше ли в обществе будет понимание опасности телеграмм-каналов, "дырявости" самого приложения, возможности российских спецслужб получать через него информацию — тем меньше Телеграм будет использоваться в персональных целях. Люди будут выбирать другие мессенджеры, а спецслужбы и активисты смогут сполна использовать Телеграм для собственных информационных операций", — говорит бывший государственный секретарь Министерства культуры и информационной политики Украины.

Государство должно требовать от владельцев новостных каналов налогообложения их деятельности

"Должна быть жесткая позиция государства по контролю денег, вращающихся в Телеграме. Если компания хочет присутствовать на нашей территории, распространять приложение среди украинской аудитории — она должна регистрироваться в Украине, платить здесь налоги за рекламные проявления. Тогда автоматически появится возможность через судебные решения обращаться в компанию с требованием блокировать те или иные каналы – за нарушение конкретных норм законодательства.

То есть – нам нужно системное решение по Телеграму и подобным приложениям. Оно состоит в законодательных изменениях (в том числе и процессуальных), регистрационных, выделении отдельной государственной политики с ответственным органом (агентством). Только тогда это будет эффективно.

Сейчас мы находимся на стадии, когда общество лоббирует определенные резкие решения, и государство должно выступить модератором и предложить институциональные механизмы достижения целей национальной безопасности", — подчеркивает Артем Биденко.

В конце концов, следует понимать, что любая программа или приложение является лишь инструментом взаимодействия людей через технические средства. А корпорации сегодня играют в мире роль не меньшую, а иногда и большую, чем правительства. Причем корпорация сегодня – это не только крупная компания с офисами разных стран. Это также очень популярное приложение или компьютерная игра или социальная сеть, используемая миллионами, и администрация которой вынуждена думать не только о прибыли, но и о взаимодействии с правительствами стран.

Учитывая это, проблема Телеграма или ТикТока – это не столько проблема защищенности данных, сколько проблема конкуренции нарративов.