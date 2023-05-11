Украинцы жалуются на фейковые записи в Helsi и уже ищут теорию заговора: как в сервисе объяснили ситуацию

В службе Helsi советуют разбираться с докторами, ведь именно они вносят информацию о пациентах

Электронная медицинская система Helsi дала сбой. Во всяком случае так предположили украинцы, которые обнаружили, что на их имя в личном кабинете Helsi регулярно выписываются направления к врачам, на анализы и прочие процедуры. Владельцы личных кабинетов этого не делали, и предположили, что врачи таким образом "набивают" себе часы.

Бывшая заместитель начальника в КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон пожаловалась в соцсети, что несуществующие приемы к врачу обнаружились не только в ее личном кабинете на портале Helsi, но в кабинете ее мужа.

На своей странице в Фейсбук Наталья рассказала, что кто-то в ее личном кабинете Helsi записался и провел видео консультацию с ее семейным врачом. Более того, от имени ее супруга кто-то получил направление на флюорографию, анализ крови, к травматологу и урологу.

Она написала обращение с просьбой объяснить, как такое могло произойти. Ведь авторизация в личном кабинете на портале Helsi происходит по номеру телефона, а также там хранится личные данные пациента.

"И мне эта история не ок. Ни один из нас, пользователей, не ожидает обнаружить, что кто пользуется твоим профилем…Благодаря помощи друзей врачей выяснили, что в моем случае (у вас могут быть другие) запись делала не семейный врач, а вторичное звено. Помимо собственно консультации мне еще назначили обследование гинеколога и рентген", — написала Наталья Макогон.

К слову она не первая, кто заметил эту проблему. Менеджер по коммуникациям в Украине, Кавказе и Молдове в Philip Morris International Мария Попова также пожаловалась, что кто-то от ее имени на протяжении нескольких лет ходит по врачам. Часть записей в личном кабинете соответствуют настоящим посещениям Поповой (три вакцинации от коронавируса), а часть принадлежит неизвестному ребенку.

"С Helsi реально какая-то фигня. Я туда никогда не заходила, у меня даже кабинета не было, сейчас прочла о проблеме с левыми записями, создала кабинет, зашла – а там какой-то два уже три года, кто-то от моего имени ходит по врачам, причем часть из них детские… Детский ЛОР с причиной "жалобы на нос"? Направление на кардиограмму? Дерматовенеролог?", — возмутилась украинка.

В комментариях под постами украинцы предположили, что таким образом врачи "набиваютф" себе рабочие часы, так как от этого зависит их зарплата. Они сами создают фейковые записи о визитах, чтобы больше заработать.

В службе Helsi попытались объяснить проблему. Директор Евгений Донец написал в своем Фейсбуке, что причин таких ошибок может быть две: врач сам создал несуществующие приемы и мог произойти сбой.

"Мы находимся на таком этапе, когда большие системные решения, как электронная система здравоохранения, постоянно развиваются. Поэтому могут возникать ошибки с внесением информации — это переходный этап цифровизации", — написал Донец.

Он также подчеркнул, что все данные в систему Helsi о пациенте вносит непосредственно врач. Если вы заметили несуществующие приемы или назначения, то обратитесь в медучреждение, где работает врач. Там отметят приемы, как несостоявшиеся.

Также можно обратиться в службу поддержки Helsi, которая самостоятельно обратится в медучреждение, или в течение двух недель оставьте отклик на врача, проведшего прием. Это увидит и руководство учреждения и повлияет на ситуацию. Евгений Донец еще раз напомнил, что данные принадлежат пациенту, а за корректность их внесения в систему отвечает именно врач.

"Вывод: Helsi – это мостик между врачом и пациентом. Он прозрачен, поэтому вы видите что о вас вносит врач. Можно ли избежать проблемы некачественных записей или минимизировать ее — да! Работаем над этим", — резюмировал директор Helsi.

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