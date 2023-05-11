Українці скаржаться на фейкові записи в Helsi та вже шукають теорію змови: як в сервісі пояснили ситуацію

У службі Helsi радять розбиратися з лікарями, адже саме вони вносять інформацію про пацієнтів

Електронна медична система Helsi дала збій. У всякому разі, так припустили українці, які виявили, що на їхнє ім’я в особистому кабінеті Helsi регулярно виписуються направлення до лікарів, на аналізи та інші процедури. Власники особистих кабінетів цього не робили, і припустили, що лікарі таким чином "набивають" собі години.

Колишня заступниця начальника у КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон поскаржилася в соцмережі, що неіснуючі прийоми до лікаря виявились не лише у її особистому кабінеті на порталі Helsi, а й у кабінеті її чоловіка.

На своїй сторінці у Фейсбуку Наталія розповіла, що хтось у її особистому кабінеті Helsi записався та провів відеоконсультацію з її сімейним лікарем. Більше того, від імені її чоловіка хтось отримав направлення на флюорографію, аналіз крові, до травматолога та уролога.

Вона написала звернення із проханням пояснити, як таке могло статися. Адже авторизація в особистому кабінеті на порталі Helsi відбувається за номером телефону, а також зберігається особисті дані пацієнта.

"І мені ця історія не ок. Жоден з нас, користувачів, не очікує виявити, що хтось користується твоїм профілем ... Завдяки допомозі друзів лікарів з’ясували, що в моєму випадку (у вас можуть бути інші) запис робив не сімейний лікар, а вторинна ланка. Крім власне консультації мені ще призначили обстеження гінеколога та рентген", — написала Наталія Макогон.

До речі, вона не перша, хто помітив цю проблему. Менеджер з комунікацій в Україні, Кавказі та Молдові у Philip Morris International Марія Попова також поскаржилася, що хтось від її імені протягом кількох років ходить до лікарів. Частина записів в особистому кабінеті відповідають справжнім відвідуванням Попової (три вакцинації від коронавірусу), а частина належить невідомій дитині.

"З Helsi реально якась фігня. Я туди ніколи не заходила, у мене навіть кабінету не було, зараз прочитала про проблему з лівими записами, створила кабінет, зайшла — а там якийсь двіж вже три роки, хтось від мого імені ходить по лікарях, причому частина з них дитячі… Дитячий ЛОР із причиною "скарги на ніс"? Направлення на кардіограму? Дерматовенеролог?", — обурилася українка.

У коментарях під постами українці припустили, що таким чином лікарі "набивають" собі робочий часи, оскільки від цього залежить їхня зарплата. Вони самі створюють фейкові записи про візити, щоби більше заробити.

У службі Helsi спробували пояснити проблему. Директор Євген Донець написав у своєму Фейсбуці, що причин таких помилок може бути дві: лікар сам створив неіснуючі прийоми та міг статися збій.

"Ми знаходимося на такому етапі, коли великі системні рішення, як електронна система охорони здоров’я, постійно розвиваються. Тому можуть виникати помилки із внесенням інформації — це перехідний етап цифровізації", — написав Донець.

Він також наголосив, що всі дані до системи Helsi про пацієнта вносить безпосередньо лікар. Якщо ви помітили неіснуючі прийоми або призначення, зверніться до медустанови, де працює лікар. Там відзначать прийоми, як такі, що не відбулися.

Також можна звернутися до служби підтримки Helsi, яка самостійно звернеться до медустанови, або протягом двох тижнів залиште відгук на лікаря, який провів прийом. Це побачить і керівництво установи та вплине на ситуацію. Євген Донець ще раз нагадав, що дані належать пацієнтові, а за коректність їхнього внесення до системи відповідає саме лікар.

"Висновок: Helsi — це місток між лікарем і пацієнтом. Він прозорий, тому ви бачите, що про вас вносить лікар. Чи можна уникнути проблеми неякісних записів або мінімізувати її — так! Працюємо над цим", — резюмував директор Helsi.

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