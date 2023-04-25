Хотят "как на россии"? Почему нардепам вдруг приспичило наказывать за критику власти в соцсетях

Новый законопроект вызвал неоднозначную реакцию в обществе

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9223, предусматривающий уголовную ответственность за распространение дезинформации фейковыми учетными записями в соцсетях.

Инициатива, направленная якобы на защиту нацбезопасности путем зачистки информпространства от фейков, вызвала бурную реакцию среди украинцев. Часть общества видит в таких изменениях попытки правительства ввести цензуру и наложить табу на критику власти и армии.

Впоследствии от некоторых авторов законопроекта и их "соратников по партии" начали раздаваться оправдания, мол, это не цензура, а желание глобально преодолеть все плохое одним росчерком пера. И потому авторы законопроекта фактически вынесли критику украинских властей в соцсетях на уровень самых страшных преступлений с самой жестокой ответственностью. Ведь, что может быть страшнее для нацбезопасности Украины, чем фейсбучная критика, скажем, работы Офиса Президента, которую "развел" никому не известный автослесарь из условной Шепетовки.

Но едва ли не основным фактором волны неприятия и откровенного возмущения украинцев стало то, что подобный закон действует в России. Там 18 марта, российский диктатор путин подписал закон о наказаниях от 7 до 15 лет колонии за критику действий власти, военных, добровольцев и "фейки о войне".

Украина воюет с россией за свободу, но параллельно власти пытаются принять закон, который ограничивает свободу украинцев и создает тоталитарную платформу?

"Телеграф" выяснял, какую цель действительно преследуют авторы законопроекта, и кто может получить наказание, попав под его действие.

Юридический аспект

За считанные дни после публикации на сайте Верховной Рады, законопроект №9223 успел снискать славу скандального. Дело в том, что его авторы — нардепы от партии "Слуга народа" — предложили наказывать штрафами, исправительными работами или лишением свободы до 7 лет с конфискацией имущества граждан, использующих фейковые аккаунты или ботов для распространения ложной информации в соцсетях для повышения градуса социального напряжения или влияния на принятие решений и совершение действий госчиновниками.

По словам адвоката АО "Лещенко, Дорошенко и партнеры" Ульяны Красовской, за тяжестью наказания действия, предусмотренные положениями данного законопроекта, стоят на уровне с такими преступлениями как контрабанда, торговля людьми, изнасилование, террористический акт, разглашение государственной тайны, производство и сбыт оружия массового уничтожения и др.

При этом проект закона имеет существенные недоработки даже в чисто юридической плоскости. В частности:

не дает четких ответов на ряд важных вопросов, влияющих на квалификацию деяния как уголовно наказуемого;

не конкретизирует механизм и не признает субъект, который будет уполномочен определять информацию как ложную;

не отвечает на вопрос, будет ли выдержано, в том числе следователями СБУ, разграничение между признанием информации ложной и гарантированным Конституцией правом личности на свободу мысли, свободное выражение своих взглядов и убеждений путем свободного сбора, хранения, использования и распространения информации по своему выбору;

не определяет количество учетных записей (например — личной и рабочей), использование которых одним пользователем может вызвать наступление уголовной ответственности;

не отвечает на вопрос, что именно следует расценивать как вмешательство в деятельность физических и юридических лиц, и может ли общественная активность расцениваться как вмешательство в эту деятельность;

не дает определения понятию "социальное напряжение", повышение уровня которого является обязательной составляющей для квалификации деяния по ст. 114-3 УК Украины;

не отвечает на вопрос, будет ли расценено как преступление использование нескольких аккаунтов для систематического направления индивидуальных или коллективных письменных обращений в органы государственной власти, местного самоуправления, должностным и должностным лица по поводу непредоставления жилья лицам, пострадавшим от действий страны-агрессора, гражданам, нуждающимся в социальной защите, поскольку такие действия способствуют повышению уровня социального напряжения;

не объясняет, будет ли считаться уголовно наказуемым использование членами ОО учетных записей других участников этих организаций с их согласия для вмешательства в деятельность физических и юридических лиц, с целью освещения проблем организации относительно причиненного ей вреда незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти или органами местного самоуправления.

Правозащитница отмечает, что такая несовершенная формулировка статьи закона об уголовной ответственности достаточно "интересна" и может свидетельствовать в целом об упадке развития гражданского общества, которое было двигателем двух последних революций в Украине.

"Уровень социальной напряженности определяется состоянием неудовлетворения граждан уровнем обеспечения их потребностей и интересов, формируемого в ходе их взаимодействия с последствиями решений власти и сопоставления ожиданий с реальностью. Проект закона не определяет нижний порог уровня социального напряжения, содействие повышению которого может расцениваться как незаконные действия. Возникает вопрос, а могут ли расцениваться эти нововведения как инструменты сдерживания граждан в своем поведении относительно неудовлетворения социально-экономическими и социально-политическими процессами в стране? Сохраняя оптимизм и с учетом того, что Украина является правовым государством, хочется добавить, что не все так однозначно с данным законопроектом", — подытожила адвокат Ульяна Красовская.

Политический подтекст

Внесение в Верховную Раду подобных законопроектов является настораживающим явлением еще и потому, что вызывает ассоциации с принципами российского законотворчества. Именно по статье за дискредитацию вс рф и распространение заведомо ложной информации о военных в соседней россии уже арестовали и вынесли приговор к реальным срокам десятки тысяч граждан, выступавших против войны с Украиной.

Однако, если россиянам не приходится привыкать к ограничению свободы слова, репрессиям и политическим преследованиям представителей оппозиции, то украинцы воспринимают такие тенденции крайне остро. Попытки пренебрежения принципами демократии со стороны властей неоднократно становились толчком к массовым акциям протестов и даже революциям, и всегда подавлялись сопротивлением украинского общества.

Развитие подобных тенденций во время войны может стать серьезным дестабилизирующим фактором и привести к взрыву недовольства среди граждан, уже больше года замалчивающих свои претензии к власти, чтобы не расшатывать внутреннюю ситуацию в сверхсложный для страны период.

По словам экс-сотрудника СБУ, консультанта ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ивана Ступака, остальные парламентарии хорошо осознают вероятные последствия принятия законопроекта №9223 и вряд ли поддержат инициативу своих коллег.

"Очень маловероятно, что этот законопроект будет принят. Сложно понять, какова была мотивация депутатов, внесших данный документ на рассмотрение и подписавшихся под ним, но дальше ему движения, скорее всего, не дадут. В противном случае, чем наше законодательство будет отличаться от российского с его репрессивными законами и преследованием инакомыслия?", — говорит Иван Ступак в комментарии "Телеграфу".

Аналогичное мнение по поводу скандального документа высказала и заместитель комитета ВРУ по нацбезопасности Марианна Безугла. Интересно, что ранее политик и один из авторов законопроекта №9223 Георгий Мазурашу вместе инициировали предоставление права командирам ВСУ лишать жизни своих подчиненных в случае неповиновения.

Однако на этот раз Безугла не оценила законотворческую деятельность своего коллеги, отметив, что популистический спам – "от тотальной демобилизации, высоких зарплат или громких невыполняемых заявлений до откровенного необъяснимого кринжа" – регулярно появляется на сайте парламента.

"Тот законопроект о высказывании — фейк, просто зарегистрированный. С нардепами такое бывает, право подписи. Никто такое рассматривать не будет", — написала депутат на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что такое "успокоение" из уст Безуглой пришлось по вкусу далеко не всем. В частности, некоторые из ее подписчиков в соцсети возмутились слишком легкомысленным отношением народных избранников к законодательным инициативам.

По словам политического эксперта аналитического центра "Объединенная Украина" Петра Олещука, законопроект о наказании за распространение дезинформации в сети является исключительно личной инициативой нескольких депутатов и не должен восприниматься как официальная позиция украинской власти в целом.

В частности, политолог напомнил, что ранее Георгий Мазурашу предлагал изменить текст национального гимна Украины "на более оптимистичный", что заставило вмешаться в ситуацию самого президента, который в свою очередь призвал парламентариев "не выставлять себя дураками".

"Я обсуждал законопроект о ботах и фейках в соцсетях с другими депутатами и разделяю их мнение о том, что он не пройдет даже этап рассмотрения комитетом ВР. Данная инициатива не может иметь поддержки со стороны большинства в украинском правительстве, ведь мы претендуем на членство в ЕС, находимся в шаге от переговоров по этому процессу, поэтому вопрос ограничения свободы слова станет очень болезненным в этих условиях", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Кстати, Мазурашу вместе со своей коллегой Безуглой вносили на рассмотрение парламента законопроект №7351 от 5 мая 2022 года, предлагавший разрешить расстреливать военнослужащих ВСУ при совершении ими ряда правонарушений, среди которых дезертирство и неповиновение командирам. Однако 24 мая законопроект отозвали.

Потребности в "закручивании гаек" пока нет

При всей своей неоднозначности и несовершенстве, законопроект №9223, несомненно, может отражать запрос определенной категории граждан Украины на защиту от дезинформации в соцсетях. Кроме того, по словам самого автора инициативы Георгия Мазурашу, перед регистрацией документа он и его коллеги "получили пас от представителей спецслужб".

"Конечно, речь не о критике власти, как манипулятивно раскручивают. Это против публичной лжи, а не против критики власти. Как говорится, за слова нужно отвечать. Особенно в публичной плоскости", — написал нардеп на своей странице в Facebook, ограничив возможность комментирования данного сообщения.

В действительности же, в украинском законодательстве уже есть все необходимые законы, регулирующие деятельность так называемых "ботоферм" в соцсетях, говорит юрист и кандидат политических наук Алексей Буряченко.

По словам эксперта, подтверждением этому служит ликвидация сети фейковых аккаунтов в августе 2022 года. По данным правоохранителей, злоумышленникам были предъявлены обвинения в создании почти миллиона ботов, распространявших в интернете дезинформацию о деятельности высшего военно-политического руководства страны, фейковые новости о ситуации с фронтов, информационные диверсии о якобы конфликте между руководством ОП и главнокомандующим ВСУ, а также дискредитации первой леди Украины.

"Кроме того, что в законопроекте №9223 объективная сторона совершения преступления является размытой и коллизионной, то есть документ несостоятелен с юридической точки зрения, появление этой инициативы еще и абсолютно неоправданно в практическом смысле. Как в уголовном, так и в административном кодексе Украины есть достаточно фабул, направленных на регулирование деятельности ботоферм; противодействие распространению клеветы, дискредитации власти, призывам к нарушению территориальной целостности Украины; направленных на защиту чести и достоинства граждан и т.д", — отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу".

Если первые два недостатка – сомнительное содержание и бессмысленность данного документа – указывают лишь на уровень профессионализма его авторов, то сам факт того, что столь не проработанные законопроекты могут попадать на рассмотрение комитета ВРУ, свидетельствует о несовершенстве законодательной системы Украины в целом, говорит Алексей Буряченко.

По словам юриста, для защиты нацбезопасности властям следует заниматься улучшением работы правоохранительных органов и реформированием судебной системы, а не штамповкой новых статей в Уголовный Кодекс.

"Такие некорректные инициативы не имели бы шансов попасть в ВР, если бы предварительно проходили дебаты и согласования со стороны других членов фракции. В Европе это считается абсолютно нормальной практикой, ведь в таком случае ответственность за зарегистрированный и вынесенный на рассмотрение документ несут не 4-5 депутатов, а целая фракция. Это формирует партийную дисциплину и служит предохранителем от откровенно популистских законопроектов. Уход от мажоритарки и переход к пропорциональной системе — это не только о выборах, но и об эффективном функционировании парламента", — говорит политолог.