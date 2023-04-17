Вокруг одни боты россиян: всплыли неожиданные данные из "документов Пентагона"

россияне смогли обмануть соцсети и создать большее количество фейковых аккаунтов

россияне похвастались, что социальные сети могут выявлять не более 1% фейковых аккаунтов их пропагандистов от общего количества.

Об этом говорится в "секретных документах" Пентагона, пишет Washington Post.

В слитых в сеть данных говорится, что "российское правительство стало более успешным в манипулировании в социальных сетях и поисковых системах, распространяя ложь об украинских вооруженных силах и побочных эффектах вакцин".

Отмечается, что речь идет о публикациях и комментариях от сотен тысяч фальшивых аккаунтов в соцсетях.

В одном из документов говорится, что цифру в 1% выявленных фейков назвали операторы фабрики ботов пропагандистов.

Опубликованные данные вызвали опасение у экспертов.

"Google, Meta и другие пытаются это остановить, а россия пытается стать лучше в этом вопросе", — сказал Томас Рид, специалист по дезинформации и профессор Школы перспективных международных исследований.

При этом он отметил, что заявление об 1%, вероятно, было преувеличено или было сделано специально, чтобы ввести в заблуждение.

Американское издание не смогло назвать сроки активизации фейков, о которых говорится в документе. Скорее всего, считают журналисты, речь идет о ложных публикациях в Twitter, YouTube, TikTok, Telegram и других платформах в конце 2022 года.

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