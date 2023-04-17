Навколо одні боти росіян: спливли несподівані дані з "документів Пентагону"

росіяни змогли обдурити соцмережі та створити більшу кількість фейкових акаунтів

росіяни похвалилися, що соціальні мережі можуть виявляти не більш як 1% фейкових облікових записів їхніх пропагандистів від загальної кількості.

Про це йдеться у "секретних документах" Пентагону, пише Washington Post.

У злитих у мережу даних йдеться, що "російський уряд став більш успішним у маніпулюванні в соціальних мережах і пошукових системах, поширюючи брехню про українські збройні сили та побічні ефекти вакцин".

Наголошується, що йдеться про публікації та коментарі від сотень тисяч фальшивих акаунтів у соцмережах.

В одному з документів йдеться про те, що цифру в 1% виявлених фейків назвали оператори фабрики ботів пропагандистів.

Опубліковані дані викликали побоювання у експертів.

"Google, Meta та інші намагаються це зупинити, а росія намагається стати кращою в цьому питанні", — сказав Томас Рід, спеціаліст з дезінформації та професор Школи перспективних міжнародних досліджень.

При цьому він зазначив, що заява про 1%, ймовірно, була перебільшена або зроблена спеціально, щоб ввести в оману.

Американське видання не змогло назвати строки активізації фейків, про яку йдеться у документі. Швидше за все, вважають журналісти, йдеться про хибні публікації у Twitter, YouTube, TikTok, Telegram та інших платформах наприкінці 2022 року.

Раніше "Телеграф" писав про те, чому інформаційні спецоперації росії провалюються і чим вони навіть допомагають перемозі України.