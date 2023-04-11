"Сваренный заживо посол": какие выводы нужно сделать Украине из ИПСО рф в известных американских СМИ

Эксперты рассказали "Телеграфу" о последствиях последней ИПСО россии и передумают ли США помогать Киеву

Горячая фаза информационной войны в мире, которую развернула россия после вторжения в Украину, в последнее время не утихает ни на день. Проигрывая стратегически на поле боя, путин ставит, как он привык, на блеф, фейки, манипуляции и всяческие провокации.

Причем "руки кремля" подчас дотягиваются и до известных изданий и ресурсов, которые в этой ситуации (сознательно или бессознательно) играют определенную роль полезных идиотов. Впрочем, москва проигрывает и здесь — своих целей массированные информбросы не достигают, кроме краткосрочного шума. А после вбросов так же быстро все фейки рф опровергаются и угасают.

"Телеграф" в контексте истории со "шпионажем за Зеленским" спрашивал у военных экспертов, почему информационные спецоперации россии проваливаются и чем они даже помогают победе Украины.

Сигналы для Украины и "сваренный заживо посол"

Иван Ступак, эксперт Украинского института будущего, советует спокойно реагировать на различные подобные вбросы кремля в информпространство и не поддаваться паническим реакциям.

"Нас прослушивают? Ну, и что! У нас есть много других важных вопросов, у нас есть экзистенциальная угроза Украине со стороны россиян. А здесь оказывается американцы нас якобы прослушивают. Да пусть прослушивают, у нас нет от них тайн. Они нам дают множество денег, оружия, разведданных, обмениваются с нами этими данными, заставляют другие страны нам помогать на дипломатическом фронте и т.д.– отмечает эксперт.

По его оценке, в США могут быть определенные предостережения относительно Украины, поскольку партнеры "тоже беспокоятся, не будут ли украинцы сливать россиянам эти разведданные, не потеряет ли Киев здравый смысл, не будет ли каких-то резких шагов условно по типу, "а давайте поймаем российского посла и сварим его заживо".

В то же время американцы пытаются держать в поле зрения украинскую тему, им естественно интересно, что происходит в Украине, ведь Вашингтон оказывает значительную поддержку украинцам в противостоянии с рф. Более сложная ситуация может развиваться в отношениях Штатов и других западных стран с собственной позицией, "тем же Израилем или Германией".

"Помните, были такие подобные скандалы с прослушиванием, в частности с Эдвардом Сноуденом (американский сотрудник АНБ и ЦРУ, — Авт.), который сообщал о существовании следящей программы "Эшелон", которая прослушивает всех и т.д. Очень трудно тогда американцы этот скандал гасили, ведь прослушивали Ангелу Меркель, и впоследствии все равно осадок остался. Сейчас же с Украиной все нормально, она же не была источником утечки этой информации. К Украине никаких вопросов нет", — подчеркивает Ступак.

По его оценке, в определенной степени "шпионский" кейс можно воспринимать как сигнал для Киева, что нужно более осторожно относиться к вопросам безопасности и разведданным, ведь даже США не защищены, и "возможно там есть с этим определенные проблемы".

"Поэтому работа над ошибками будет продолжаться, как у нас, так и у них", — резюмирует эксперт УИБ.

Нужно ли судиться с СNN и другим?

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, допускает, что в определенной степени шпионский скандал повлияет на общественное мнение в США, "и сейчас там началось расследование — Департамент юстиции начал проверять эти данные по прослушиванию".

"Думаю, это больше влияет на американскую сторону. Здесь меньше касается наших проблем. Потому что речь идет о возможной утечке с их стороны. Можно допускать и воспринимать как факт, что определенные опубликованные вещи могли быть определенным вбросом, который сейчас фальсифицируется россией. То есть, россияне взяли какую-то информацию, которая могла быть правдой, добавили туда данные из открытых источников, а потом частично сфальсифицировали ее", — рассуждает он.

Следовательно, как объясняет эксперт, сейчас самым принципиальным моментом является, действительно ли существует эта утечка секретных данных со стороны американцев, или это исключительно фальсификация россии.

В то же время эксперт считает, что бороться с фейками россии в западной печати из-за судебных исков, чтобы СМИ потом сами опровергали свои публикации, — не выход. В частности, он напомнил, что с момента материалов в издании Politico, которое писало, что якобы Зеленский даже кричал на Байдена по телефону, никакого иска так и не было. А о тех статьях уже сейчас никто и не говорит.

"Это — свобода слова, американские СМИ могут писать обо всем. И не дай Боже, воевать с американскими медиа! Думаю, это не лучший вариант, тем более с авторитетными СМИ. Объясню: они иногда выполняют такую роль, публикуя все, что хотят и пожелают. Но такова цена свободы слова. Однако иногда они публикуют очень важную и нужную нам информацию, и именно благодаря тому, что они это делают постоянно, держа Украину в фокусе внимания, является для нас залогом на многое. Следовательно, это нормальная рабочая ситуация, вообще не вижу проблем. Даже если кто-то написал, что некто на кого-то кричал. Мало ли что может быть во время телефонных переговоров", — говорит Александр Мусиенко.

Однозначный конец для россии

Сергей Грабский — военный эксперт, полковник запаса ВСУ — в свою очередь считает, что ничем кейс с "прослушиванием" не угрожает Украине, и все просто может близиться к поражению россии.

"Что именно такого произошло, что на сегодняшний день может повлиять на ситуацию?! Совершенно ничего не изменится в общественном мнении американцев. Надо также понимать, что такой созданный информационный шум характерен для каких-то событий, которые могут быть явными через определенное время. И в военном искусстве есть такое подразделение, которое называется "Оперативная маскировка" — скрытие действительных планов и замыслов от врага, отвлечение от настоящих действий. Поэтому если проанализировать, что произошло и что раскрыто, что может вызвать такой общественный интерес или серьезно изменить наши планы, то собственно — ничего", — говорит офицер.

Относительно согласования ударов по россии, по оценкам эксперта, здесь "также ничего нового нет".

"Потому что уже много раз говорилось, что есть определенные оговорки относительно передачи Украине определенных видов вооружения или его применения против целей на территории рф. Но вместе с тем была и оговорка, что наши союзники не имеют ничего против, если ВСУ своими силами и средствами, разработанными в Украине, будут наносить такие удары. И что? Ничего", — аргументирует Грабский.

Также он прогнозирует, что пока идет война с рф, подобные вбрасывания кремль будет продолжать, несмотря на их абсурд.

"Причем разной степени адекватности, корректности, — продолжает полковник запаса. — От самого откровенного бреда (вроде того, что Зеленский ест российских детей на завтрак), заканчивая достаточно серьезными вбросами по количеству вооружения и боевой техники, которые нам передаются и т.д.".

В то же время в США публикуются материалы, явно играющие не в пользу россии. Например, относительно соотношения потерь, активной боевой техники, и когда это озвучивается в таких масштабах, такое может говорить, что "США еще раз объясняют представителям российской политической элиты: пора завязывать с войной, потому что им будет однозначный конец".

"И чем дальше россияне идут, тем быстрее они ухудшат для себя ситуацию", — заключает Сергей Грабский.