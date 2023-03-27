Украину могут заставить пойти на мир с россией? Что на Западе думают о контрнаступлении ВСУ - The Wall Street Journal

На Западе сомневаются в убедительной победе ВСУ над оккупантами, но уверены, что весеннее контрнаступление изменит ход войны

Страны-союзники Украины видят возможности завершения войны с россией. Однако на данном этапе у них нет четкого плана, как этого можно достичь.

Об этом пишет The Wall Street Journal. По мнению издания, весеннее контрнаступление Сил обороны Украины способно изменить ход войны, но что будет после — никто не знает.

Вероятно, что весеннее контрнаступление ВСУ заставит владимира путина сесть за стол переговоров и согласиться отдать земли, захваченные после 24 февраля 2022 года. После того, как войска россии покидают территорию Украины, страна "берет курс на Запад, а путин остается один на один с разгневанным русским народом". Так американская газета описывает прогнозы Запада, но планов, как все это оформить, у союзников Украины пока нет.

Большинство стран, которые сегодня оказывают помощь ВСУ, сосредоточены на краткосрочных задачах – предоставить Украине оружие и помочь провести весеннее контрнаступление. На западе также не понимают, что делать с президентом россии после победы Украины. Мнения разделились в этом вопросе: кто-то не хочет уничтожать россию, а кто-то хочет лишить ее военной мощи.

Также описан план президента Франции Эммануэля Макрона. Он звучит примерно так: ВСУ проводят контрнаступление, отвоевывают то, что могут отвоевать, принуждают россию к переговорам, все заканчивается.

"Но в этом плане есть одна проблема – Зеленский и путин считают, что они способны победить, поэтому мир между ними невозможен", — пишет The Wall Street Journal.

Кроме того, владимир путин намерен дождаться момента, когда поддержка Запада Украины ослабнет. Также непредсказуемыми пока остаются результаты выборов президента США в 2024 году. Подобная тактика использовалась россией в 2008 году в Сакартвело, 2014 на Донбассе и 2015 в Сирии. К тому же, серьезных последствий от санкций россии помогают избежать Китай, Индия и некоторые другие страны, в том числе закупкой нефти.

Также Запад не уверен в том, что Украина сможет одержать уверенную победу на поле боя, что даст ей право требовать возвращение всех своих земель, включая Донбасс и Крым. Не исключено, что союзники могут надавить на Владимира Зеленского, угрожая прекращением поставок военной помощи. Но для украинского президента мир без возвращения территорий будет означать политический крах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что оккупанты могут повторить свое наступление на Украину. Но из-за значительного истощения в войне у россиян пока нет достаточно сил, чтобы полноценно развернуть большую операцию для наступления.