Скандальный закон о фейках в сети: хотят ли украинцы закручивания гаек за критику власти

За госрегулирование информации в Telegram выступают менее трети опрошенных.

Украинцы резко негативно восприняли скандальный законопроект №9223 о фейках и ботофермах, которым предлагалось взять под контроль соцсети и мессенджеры и жестко наказывать анонимных критиков власти.

Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group.

На вопрос анкеты "Нужно ли запретить анонимно критиковать решение властей?" утвердительно ответили 7,7% респондентов; ответили скорее да — 11,0%; скорее нет — 26,6%; однозначно нет — 43,7%; затруднились с ответом — 11% опрошенных.

Однозначно поддерживают инициативу государственного регулирования распространения информации в Telegram — 10,7% респондентов; ответили, что скорее да — 19,9% опрошенных; скорее нет — 21,5%; однозначно нет — 36,3%; затруднились с ответом — 11,5%.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 29 апреля. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.

Напомним, авторами законопроекта №9223 являются представители "Слуги народа" Георгий Мазурашу, Сергей Кузьминых, Максим Павлюк, Михаил Лаба и Олег Арсенюк. В пояснении к документу говорится, что его цель заключается в усилении ответственности за использование фейковых аккаунтов в соцсетях для распространения ложной информации. Однако формулировка пункта 3 текста законопроекта позволяет привлечь к ответственности и лиц, пишущих со своей учетной записи.

А "слуга" Марьяна Безуглая заявила, что этот проект является законодательным "спамом" и никто его рассматривать не намерен.