Скандальний закон про фейки в мережі: чи хочуть українці закручування гайок за критику влади

За держрегулювання інформації в Telegram виступають менше від третини опитаних.

Українці різко негативно сприйняли скандальний законопроект №9223 про фейки та ботоферми, яким пропонувалося взяти під контроль соцмережі та месенджери і жорсткого карати анонімних критиків влади.

Такими є результати опитування, проведеного компанією Active Group.

На запитання анкети "Чи потрібно заборонити анонімно критикувати рішення влади?" ствердно відповіли 7,7% респондентів; відповіли радше так — 11,0%; радше ні — 26,6%; однозначно ні — 43,7%; вагалися з відповіддю — 11% опитаних.

Однозначно підтримують ініціативу державного регулювання поширення інформації в Telegram — 10,7% респондентів; відповіли, що радше так — 19,9% опитаних; радше ні — 21,5%; однозначно ні — 36,3%; вагалися з відповіддю — 11,5%.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збирання даних: 29 квітня. теоретична похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 4%.

Нагадаємо, авторами законопроєкту №9223 є представники "Слуги народу" Георгій Мазурашу, Сергій Кузьміних, Максим Павлюк, Михайло Лаба та Олег Арсенюк. У пояснення до документа йдеться, що його мета полягає в посиленні відповідальності за використання фейкових акаунтів в соцмережах для поширення неправдивої інформації. Однак формулювання пункту 3 тексту законопроєкту дозволяє притягнути до відповідальності й осіб, які пишуть зі свого облікового запису.

А "слуга" Мар’яна Безугла заявила, що цей проєкт є законодавчим "спамом" і ніхто його розглядати не збирається.