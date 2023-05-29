Ексдепутат-комуніст із Запоріжжя наводив ворожі ракети: раніше він сидів за цікавою статтею

Зрадник передавав ворогові важливі дані для підготовки повітряних атак по регіону

Служба безпеки України затримала ексдепутата Запорізької міської ради, який підтримував зв’язок із російськими спецслужбами та був навідником ворожих ракет.

Про це сьогодні, 29 травня, повідомили у пресслужбі СБУ. Зазначається, що затримані передані ворогові дані допомогли йому зробити серію ракетних ударів по місту у квітні та травні цього року.

"Тоді в результаті ворожих обстрілів загинули 3 місцеві жителі. Також було зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне з промислових підприємств регіону", — йдеться в повідомленні.

Затриманий виявився затятим прихильником комунізму. 2001 року він потрапив за ґрати за планування державного перевороту в Україні. Після виходу на волю вступив до місцевого осередку забороненої компартії. А у 2015 році упродовж практично пів року був депутатом Запорізької міської ради. Крім того, він був активним учасником прокремлівських організацій "Союз радянських офіцерів" та "Безсмертний полк".

Встановлено, що наприкінці 2022 року затриманого завербував кадровий співробітник ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Російський агент сформував свою інформаторську мережу до виконання поставлених йому завдань. До її складу входили також колишні однопартійці фігуранта, які проживають у Запоріжжі. Через них він отримував інформацію про діючі промислові підприємства та технічний стан критичної інфраструктури, а потім приховано проводив фото- та відеофіксацію українських об’єктів. Ці дані він передавав ворогові для підготовки повітряних атак по регіону. Після того, як окупанти завдавали ударів, ексдепутат звітував ФСБ про їхні наслідки.

За місцем проживання зрадника було проведено обшуки, під час яких правоохоронці виявили мобільні телефони, які використовувалися для спілкування з російською спецслужбою. Водночас у нього вилучили велику кількість забороненої комуністичної символіки.

Співробітники СБУ повідомили фігуранти про підозру в держзраді, скоєної в умовах воєнного стану.

Служба безпеки України не розкриває затриманого. Однак, судячи з його біографії, можна припустити, що в цьому випадку йдеться про Юрія Петровського. У червні 2001 року газета "Сегодня" опублікувала матеріал, в якому вказала, що саме він був одним з учасників змови з метою насильницького повалення конституційного ладу та державної влади в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що СБУ затримала мешканця Миколаєва, який був коригувальником ворожого вогню. Було встановлено, що він навів ракету російських загарбників на багатоповерховий будинок у Миколаєві у жовтні 2022 року. Тоді внаслідок події загинули вісім людей, серед яких була дитина.