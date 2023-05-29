Экс-депутат-коммунист из Запорожья наводил вражеские ракеты: раньше он сидел по интересной статье

Предатель передавал врагу важные данные для подготовки воздушных атак по региону

Служба безопасности Украины задержала экс-депутата Запорожского городского советы, который поддерживал связь с российскими спецслужбами и был наводчиком вражеских ракет.

Об этом сегодня, 29 мая, сообщили в пресс-службе СБУ. Отмечается, что задержанный переданные врагу данные помогли ему совершить серию ракетных ударов по городу в апреле и мае этого года.

"Тогда в результате вражеских обстрелов погибли 3 местных жителя. Также было разрушено 30 частных домов и повреждено одно из промышленных предприятий региона", — говорится в сообщении.

Задержанным оказался ярый сторонник коммунизма. В 2001 году он угодил за решетку за планирование государственного переворота в Украине. После выхода на свободу вступил в местную ячейку запрещенной компартии. А в 2015 году в течении практически полугода был депутатом Запорожского городского совета. Кроме того, он был активным участником прокремлевских организаций "Союз советских офицеров" и "Бессмертный полк".

Было установлено, что в конце 2022 года задержанного завербовал кадровый сотрудник ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Российский агент сформировал свою информаторскую сеть для выполнения поставленных ему задач. В ее состав входили также бывшие однопартийцы фигуранта, проживающие в Запорожье. Через них он получал информацию о действующих промышленных предприятиях и техническом состоянии критической инфраструктуры, а затем скрыто проводил фото- и видеофиксацию украинских объектов. Эти данные он передавал врагу для подготовки воздушных атак по региону. После того как оккупанты наносили удары, экс-депутат отчитывался ФСБ об их последствиях.

По месту жительства предателя были проведены обыски, в ходе которых правоохранители обнаружили мобильные телефоны, использовавшиеся для общения с российской спецслужбой. Вместе с тем у него изъяли большое количество запрещенной коммунистической символики.

Сотрудники СБУ сообщили фигуранты о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения.

Служба безопасности Украины не раскрывает имя задержанного. Однако судя по его биографии, можно предположить, что речь в данном случае идет о Юрие Петровском. В июне 2001 года газета "Сегодня" опубликовала материал, в котором указала, что именно он был одним из участников заговора с целью насильственного свержения конституционного строя и государственной власти в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СБУ задержала жителя Николаева, который был корректировщиком вражеского огня. Было установлено, что он навел ракету российских захватчиков на многоэтажный дом в Николаеве в октябре 2022 года. Тогда в результате происшествия погибли восемь человек, среди которых был ребенок.