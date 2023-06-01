Нова трагедія: на Харківщині викладач змусив курсантів розбирати боєприпас, вони загинули

Курсанти загинули у гуртожитку

У Харківській області вибух боєприпасу забрав життя двох курсантів Національного університету цивільного захисту. При цьому трапилася трагедія не під час обстрілів або тренувань.

Про це повідомила журналіст Ірина Ромалійська, посилаючись на розповідь родича одного із загиблих.

За її інформацією, сталося це у гуртожитку, де навчалися та проживали студенти. Стверджується, що начальник кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки дав завдання своїм курсантам дістати зі 152-мм снаряду вибухову речовину. Але робили це не на тренувальному майданчику, а вдома.

Внаслідок цього снаряд вибухнув, а двоє 21-річних хлопців загинули. Ще один травмований, декілька отримали контузії.

У Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування підтвердили факт інциденту, але не уточнили деталі. Загиблих там називають співробітниками ДСНС, а про обставини трагедії, як і про можливу причетність викладача, не розповідають.

При цьому видання "Суспільне Харків", посилаючись на власні джерела, передає подробиці того трагічного дня з вуст очевидця.

"Це був наказ керівника. Два хлопці намагалися прибрати вибухову речовину зі снаряда, щоб зробити муляж. Курсантам поставили умову, якщо вони цього не зроблять, їх не відпустять у звільнення, а весь взвод та курс змусять бігати по стадіону. Інші курсанти сиділи в аудиторії, яка розташована поряд. Спочатку було тихо, потім пролунав вибух. Спочатку подумали, що було влучання. Снаряд розбирали без нагляду начальника та викладачів. Інше керівництво у цей час займалося своїми обов'язками, командир взводу та викладачі пішли на обід, інші були на шикуванні з іншими курсантами. Заступник, командир взводу та викладачі говорили керівнику, який віддав наказ, що не треба давати курсантам задачу розбирати вибухонебезпечний предмет. Але він нікого не слухав" — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на подію вже відреагували у Харківській обласній прокуратурі. За словами її представника, Дмитра Чубенка, за цим фактом вже відкрито кримінальну справу за статтею "навмисне вбивство".

Згодом ЗМІ з’ясували, що чотирьох посадових осіб Національного університету цивільного захисту усунули від виконання обов’язків на час розслідування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Запоріжжі волонтер постраждав через вибух снаряда прямо в офісі.