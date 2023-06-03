Ворог наступає у Мар’їнці та на Куп’янському напрямку: свіжі карти боїв в Україні

Окупанти, які прийшли на заміну "вагнерівцям" у Бахмуті, не хочуть брати участь у таких виснажливих боях, як вони

Триває 465-й день війни з російськими окупантами, вони активізувалися на Куп’янському напрямі, а українські війська 2 червня просунулися під час обмежених контратак на заході Донецької області.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Харківська та Луганська області

У Генштабі України повідомили, що російські війська безуспішно наступали біля Новоселівського та Куземівки. Представник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий зазначив, що окупанти активізували бойові дії на всій лінії фронту Харків-Луганськ, зокрема, на Куп’янському напрямку.

Ситуація у Луганській області

Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, росіяни вели безуспішні наступальні дії поблизу Макіївки, Білогорівки та Спірного. У міноборони росії заявили, що підрозділи російського Центрального угруповання військ відобразили українську контратаку в районі Серебрянського лісу.

Донецька область

Сергій Череватий повідомив, що російські війська, які прийшли на заміну "вагнерівцям" у Бахмуті, не хочуть брати участь у таких виснажливих боях, як вони.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що протягом усієї битви за Бахмут окупанти змогли просунутися лише на 29 км. Це — 48 сантиметрів території на кожного із 60 тисяч військовослужбовців, які загинули чи поранені у Бахмута з травня 2022 року.

Російські війська не проводили жодних підтверджених наземних атак поблизу Авдіївки. Водночас геолокаційні кадри свідчать, що на 1 червня російські сили наступали у північно-західній Мар’їнці.

Ситуація в районі Бахмута та Мар’їнки

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили вісім наземних атак поблизу Мар’їнки. Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявив, що в Мар’їнку прибув спецназ "Ахмат" і що російські війська захопили 70% міста.

Російське джерело стверджувало, що українські війська просунулися на заході Донецької області. Йдеться про Володимирівку.

Ситуація у Донецькій області

Південь України

Російські джерела стверджують, що 2 червня Україна завдала удару ракетами Storm Shadow по порту в окупованому Бердянську Запорізької області. На опублікованих геолокаційних кадрах видно стовпи диму та вибухи після удару.

Ситуація у Запорізькій області

Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські війська 77 разів обстріляли прифронтові території на південному напрямку. 365 снарядів та 5 авіаційних бомб КАБ вороги випустили по Козачому та Бериславу Херсонської області.

Ситуація у Херсонській та Миколаївській областях

Українські джерела попередили, що російські війська можуть готувати провокацію на Вірменському хімкомбінаті в Криму. У ОК "Південь" заявили, що окупанти завозять на територію кримського заводу "Титан" невідомі хімікати, ризикуючи спровокувати вибух, який призведе до викиду отруйних речовин у повітря.

Раніше "Телеграф" розбирався, що означатиме втрата Бахмута для України, і які військові можливості це відкриє для наших ворогів.