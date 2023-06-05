Під посольством Грузії в Україні мітинг: чого вимагають

Українські журналісти передають челендж своїм литовським та ізраїльським колегам

Українські журналісти приєдналися до міжнародного челенджу #Free Nika Gvaramia. Він проводиться на підтримку грузинського журналіста Ніколоза Гварамії, який уже рік перебуває у в’язниці.

Про це повідомляє "Телеграф".

Його переслідування засудили Європарламент, офіційні інституції США та інших західних країн, провідні міжнародні правозахисні організації. Вони вважають це переслідуванням за професійну діяльність.

Уповноважений Медіаруху журналіст Дмитро Тузов передав до посольства Грузії в Україні колективне звернення до президентки Грузії Саломе Зурабішвілі із закликом звільнити з в’язниці Ніку Гварамія.

Медіарух об‘єднує понад 70 журналістських спільнот України. Під колективним зверненням також підписалися відомі журналістки: лауреатка премії Георгія Ґонґадзе Мирослава Барчук, Наталія Лігачова, Дарія Гірна, представниця Інституту Масової Інформації Оксана Романюк, ведуча СТБ Яна Брензей.

Українські журналісти передають челендж своїм литовським та ізраїльським колегам.

Нагадаємо, що Ніколоза Гварамію у квітні 2022 року засудили до 3,5 років позбавлення волі. Його визнали винним за ст. 220 Кримінального кодексу Грузії (зловживання повноваженнями всупереч законним інтересам цієї організації з метою отримання вигоди чи переваги для себе чи інших осіб, що спричинило значні збитки).

Гварамія, раніше також виступав як адвокат експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, якого заарештували грузинські правоохоронці.