Под посольством Грузии в Украине митинг: чего требуют

Украинские журналисты передают челлендж своим литовским и израильским коллегам

Украинские журналисты присоединились к международному челленджу #Free Nika Gvaramia.Он проводится в поддержку грузинского журналиста Николоза Гварамии, уже год пребывающего в тюрьме.

Об этом сообщает "Телеграф".

Его преследование осудило Европарламент, официальные институты США и других западных стран, ведущие международные правозащитные организации. Они считают это преследованием за профессиональную деятельность.

Уполномоченный Медиадвижения журналист Дмитрий Тузов передал в посольство Грузии в Украине коллективное обращение к президентке Грузии Саломе Зурабишвили с призывом освободить из тюрьмы Нику Гварамию.

Медиадвижение объединяет более 70 журналистских сообществ Украины. Под коллективным обращением также подписались известные журналистки: лауреат премии Георгия Гонгадзе Мирослава Барчук, Наталья Лигачева, Дарья Горная, представительница Института Массовой Информации Оксана Романюк, ведущая СТБ Яна Брензей.

Украинские журналисты передают челлендж своим литовским и израильским коллегам.

Напомним, что Николоза Гварамию в апреле 2022 года приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Его признали виновным по ст. 220 Уголовного кодекса Грузии (злоупотребление полномочиями вопреки законным интересам этой организации, с целью извлечения выгоды или преимущества, для себя или других лиц, повлекшее значительные убытки).

Гварамия, ранее также выступал в качестве адвоката экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которого арестовали грузинские правоохранители.