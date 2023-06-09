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Удосконалені ракети для Patriot і не лише: США готують новий пакет допомоги для України

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
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Автор
Patriot Advanced Capability Missile-3 Новина оновлена 09 червня 2023, 08:32
Patriot Advanced Capability Missile-3. Фото military.com

США серйозно зміцнять ППО України на тлі контрнаступу ЗСУ

Вже завтра, 10 червня, США оголосять про новий довгостроковий пакет озброєння для України на суму понад 2 мільярди доларів. Здебільшого це буде підтримка української системи ППО на тлі контрнаступу ЗСУ.

Як повідомляє Bloomberg, до нового пакету допомоги увійдуть боєприпаси для ППО і не лише.

Зокрема, США планують закупити для України ракетні установки та снаряди Hawk, а також два типи удосконалених ракет для систем Patriot.

Видання пише, що даний пакет допомоги буде вкрай необхідний Києву на тлі контрнаступу ЗСУ, що починається.

Перші поставки озброєння можуть відбутися через кілька місяців або через кілька років. Вони спрямовані на підтримку "довгострокових потреб України у безпеці, а не для негайного використання на полі бою".

Зокрема, Україна отримає модифіковані ракети для Patriot Advanced Capability Missile-3 та Guidance Enhanced Missile.

Щодо систем Hawk, то США передадуть їх із власних запасів, але вони мають бути відремонтовані.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у США пообіцяли створити в Україні армію майбутнього.

Теги:
#Україна #США #ППО #Військова допомога