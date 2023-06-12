Двоє курсантів загинули у Харкові: офіційно названо підозрюваного у справі

До відповідальності за загибель курсантів-піротехників може бути притягнутий завкафедри.

На 13-й день після надзвичайної події, внаслідок якої загинули два курсанти Національного університету цивільного захисту України, правоохоронці назвали підозрюваного. Ним став начальник кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки.

Як повідомляв "Телеграф", вдень 31 травня в університетському гуртожитку вибухнув снаряд. Два третьокурсники — Євген Кочетов та Роман Сліпець, які намагалися за наказом одного з викладачів зробити з боєприпасу макет, загинули, ще кілька, що перебували в приміщенні поруч, отримали поранення.

"Начальнику кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки факультету цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України повідомили про підозру за статтею "Вбивство, вчинене з необережності двох осіб", — повідомив на сторінці у Facebook заступник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області, начальник слідчого управління Сергій Болвінов. — Саме його двоє курсантів підірвалися через детонацію боєприпасу в навчальних приміщеннях та загинули. Під час розслідування цієї справи ми вже допитали 68 свідків та шістьох потерпілих. Призначили дванадцять експертиз. Експерти, криміналісти, слідчі, вибухотехніки неодноразово виїжджали до навчального центру, щоби провести огляди та встановити всі обставини цієї трагедії. Слідчі встановили, що підозрюваний викладач доставив фугасний снаряд 152 калібру на територію, де проходили навчання курсанти, залишив на зберігання в одному з приміщень. Далі, порушивши всі посадові інструкції, начальник кафедри дав вказівку курсантам розібрати цей боєприпас щоб зробити з нього макет".

В поліції наголошують, що продовжують проводити неупереджене розслідування справи та висловлюють співчуття рідним загиблих курсантів. До речі, родини і Євгена, і Романа живуть на окупованих територіях Луганської та Запорізької областей і не змогли попрощатися з хлопцями, які поховані у Харкові.