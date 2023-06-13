У всьому винен… Ющенко: путін пояснив, чому між Україною таросією не буде нормальних відносин

Глава кремля видав чергову порцію маячні

Російський диктатор володимир путін під час зустрічі з пропагандистами заявив, що влада в Україні "нелегітимна" через перемогу на виборах Віктора Ющенка у 2004 році.

Як видно на відеозаписі його виступу, оприлюдненого російськими пропагандистськими ЗМІ, путін при згадці про це навіть вилаявся.

При цьому російський диктатор висловив переконання, що вибори 2004 нібито були "державним переворотом".

"Придумали третій тур голосування! Який на хр** третій тур? Він не передбачений конституцією! Це держпереворот!", — заявив путін, додавши, що процес пройшов мирним шляхом.

Крім того, він додав, що через це росія та Україна не мають шансів на те, щоб вибудувати добросусідські відносини, проте повторив стандартний наратив російської пропаганди про те, що українці та росіяни нібито були "братськими народами".

Як повідомлялося раніше, путін неодноразово відрізнявся відірваними від реальності заявами. Наприклад, нещодавно він заявив, що повномасштабне вторгнення, яке почалося 24 лютого 2022 року, було необхідно, щоб "закінчити війну".