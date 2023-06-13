Во всем виноват… Ющенко: путин объяснил, почему между Украиной и россией не будет нормальных отношений

Глава кремля выдал очередную порцию бреда

Российский диктатор владимир путин во время встречи с пропагандистами заявил, что власть в Украине "нелегитимна" из-за победы на выборах Виктора Ющенко в 2004 году.

Как видно на видеозаписи его выступления, который был обнародован российскими пропагандистскими СМИ, путин при упоминании об этом даже выругался.

При этом российский диктатор выразил убеждение, что выборы 2004 года якобы были "государственным переворотом".

"Придумали третий тур голосования! Какой на хр** третий тур? Он не предусмотрен конституцией! Это госпереворот!", — заявил путин, добавив, что процесс прошел мирным путем.

Кроме того, он добавил, что из-за этого россия и Украина не имеют шансов на то, чтобы выстроить добрососедские отношения, однако повторил стандартный нарратив российской пропаганды о том, что украинцы и россияне якобы были "братскими народами".

Как сообщалось ранее, путин неоднократно отличался оторванными от реальности заявлениями. Например, недавно он заявил, что полномасштабное вторжение, которое началось 24 февраля 2022 года было необходимо, чтобы "закончить войну".