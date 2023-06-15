Одіозну Королевську оголосили у розшук: за що саме і що їй загрожує

Королевській в Україні загрожує строк до двох років позбавлення волі

Вже колишнього народного депутата України Наталю Королевську оголосили у розшук.

Дані про розшук політика опубліковано у розшукових обліках Міністерства внутрішніх справ. Там зазначено, що шукає Королевську Національне антикорупційне бюро України.

Зокрема колишнього народного депутата від забороненої "Опозиційної платформи — "За життя" підозрюють у недостовірному декларуванні. За українським законодавством, їй загрожує до двох років позбавлення волі.

Датою її зникнення у картці зазначено 22 лютого 2023 року. Зазначимо, що статуса депутата її позбавили 24 лютого цього року.

Де зараз знаходиться Королевська – невідомо.

Раніше "Телеграф" писав, що 17 лютого НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Королевській про підозру. За матеріалами слідства, у 2020 році вона не внесла до декларації дві дільниці в Обухівському районі Київської області загальною площею 0,8 га та вартістю понад 2,5 млн грн. Також у декларації не вказано будинок та ділянку в Московській області, вартістю близько 1,8 млн грн.

Загалом Королевська не внесла до декларації нерухомість на суму понад 4,315 млн. грн.