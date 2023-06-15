Одіозну Королевську оголосили у розшук: за що саме і що їй загрожує
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Королевській в Україні загрожує строк до двох років позбавлення волі
Вже колишнього народного депутата України Наталю Королевську оголосили у розшук.
Дані про розшук політика опубліковано у розшукових обліках Міністерства внутрішніх справ. Там зазначено, що шукає Королевську Національне антикорупційне бюро України.
Зокрема колишнього народного депутата від забороненої "Опозиційної платформи — "За життя" підозрюють у недостовірному декларуванні. За українським законодавством, їй загрожує до двох років позбавлення волі.
Датою її зникнення у картці зазначено 22 лютого 2023 року. Зазначимо, що статуса депутата її позбавили 24 лютого цього року.
Де зараз знаходиться Королевська – невідомо.
Раніше "Телеграф" писав, що 17 лютого НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Королевській про підозру. За матеріалами слідства, у 2020 році вона не внесла до декларації дві дільниці в Обухівському районі Київської області загальною площею 0,8 га та вартістю понад 2,5 млн грн. Також у декларації не вказано будинок та ділянку в Московській області, вартістю близько 1,8 млн грн.
Загалом Королевська не внесла до декларації нерухомість на суму понад 4,315 млн. грн.