Одиозную Королевскую объявили в розыск: за что именно и что ей грозит

Королевской в Украине грозит срок до двух лет лишения свободы

Уже бывшего народного депутата Украины Наталью Королевскую объявили в розыск.

Данные о розыске политика опубликованы в розыскных учетах Министерства внутренних дел. Там указано, что ищет Королевскую Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В частности, бывшего народного депутата от запрещенной "Оппозиционной платформы — "За жизнь" подозревают в недостоверном декларировании. По украинскому законодательству, ей грозит до двух лет лишения свободы.

Датой ее исчезновения в карточке указано 22 февраля 2023 года. Отметим, что статуса депутата ее лишили 24 февраля этого года.

Где сейчас находится Королевская — неизвестно.

Ранее "Телеграф" писал, что 17 февраля НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили Королевской о подозрении. По материалам следствия, в 2020 году она не внесла в декларацию два участка в Обуховском районе Киевской области общей площадью 0,8 га и стоимостью более 2,5 млн грн. Также в декларации не указаны дом и участок в Московской области, стоимостью около 1,8 млн грн.

В общей сложности Королевская не внесла в декларации недвижимость на сумму более 4,315 млн грн.