У Раді стало ще на трьох нардепів менше – депутатів уже рекордно мало

Кількість депутатів у Раді знизилася до 405

Сьогодні, 24 лютого, Верховна Рада України достроково припинила повноваження одразу трьох народних депутатів від забороненої партії "Опозиційна платформа — За життя. Про їхні плани скласти мандати Давид Арахамія повідомляв ще на початку лютого поточного року".

Йдеться про Наталю Королевську, її чоловіка Юрія Солода, а також депутата Олега Волошина. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, за позбавлення мандатів вищезгаданих осіб народні депутати України проголосували так:

Юрій Солод (325 голосів);

Наталія Королевська (332 голоси);

Олег Волошин (330 голосів).

"Оскільки найбільше набрала голоси Королевська, то на фото результат голосування щодо її ухвали", — написав Железняк.

Також народний обранець наголосив, що Верховна Рада оновила рекорд. Зараз у парламенті залишилося лише 405 із 450 депутатів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод поруч з іншими українськими політиками стали героями нового розслідування "Української правди" під назвою "Батальйону Дубай". Подружню пару на початку цього року помітили на відпочинку в Дубаї, тоді як в Україні триває повномасштабна війна. Через деякий час Королівська та Солод написали заяву на складання мандатів нардепів. У той же день стало відомо, що народний депутат Олег Волошин заявив про своє рішення скласти мандат.