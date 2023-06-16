Зеленський за тиждень збирає РНБО: вже відомі теми засідання

Учасники засідання обговорять два важливі питання

Президент Володимир Зеленський наприкінці наступного тижня збере засідання Ради національної безпеки України. У ході заходу обговорюватимуть одразу кілька важливих тем, включаючи перевірку стаціонарних сховищ.

Про це повідомляє прес-центр РНБО.

"23 червня 2023 року за дорученням Президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони України", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час засідання планують розгляд питання щодо подолання проявів корупції у системі правосуддя. Крім того, учасники заслухають результати перевірки готовності до роботи стаціонарних укриттів під час відбиття повітряних атак.

Спікерами стануть голова СБУ Василь Малюк, Міністр внутрішніх справ Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, а також Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народний депутат України Роман Грищук розповів, що вчителів у школах змушують залишатися ночами на чергування у бомбосховищах.