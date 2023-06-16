Зеленский через неделю собирает СНБО: уже известны темы заседания

Участники заседания обсудят два важных вопроса

Президент Владимир Зеленский в конце следующей недели соберет заседание Совета национальной безопасности Украины. В ходе мероприятия будут обсуждать сразу несколько важных тем, включая проверку стационарных убежищ.

Об этом информирует пресс-центр СНБО.

"23 июня 2023 по поручению Президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе заседания планируют рассмотрение вопроса о преодолении проявлений коррупции в системе правосудия. Кроме того, участники заслушают результаты проверки готовности к работе стационарных укрытий при отражении воздушных атак.

Спикерами станут глава СБУ Василий Малюк, министр внутренних дел Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, а также Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что народный депутат Украины Роман Грищук рассказал, что учителей в школах заставляют оставаться по ночам на дежурства в бомбоубежищах.