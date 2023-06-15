"Учителя — не рабы": в Украине нашли странный способ бороться с закрытыми убежищами

Нардеп просит разобраться с ситуацией, когда учителей заставляют бесплатно оставаться в школах

После трагедии в Киеве, где у закрытого убежища погибли люди, в украинских школах учителей заставляют оставаться ночью на дежурство в бомбоубежищах.

Об это сообщил нардеп Роман Грищук.

"Учителя не рабы! Вчера написал пост о добровольно-принудительных ночных дежурствах учителей в школах. Оказывается, проблема не только в столице, но и в целом ряде других городов", — написал он.

По словам политика, после ночных дежурств в укрытиях учителям приходится с утра выходить на работу.

"Не может учительница ночью дежурить в укрытии (без компенсации, без официальных указаний и распоряжений), а на утро идти преподавать", — считает он.

По его словам, он уже обратился в Министерство образования и науки Украины с требованием встать на защиту педагогов.

Напомним, что после трагедии в Деснянском районе Киева президент Владимир Зеленский потребовал провести срочную проверку всех укрытий в Киеве и по всей стране.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что украинцы возмущены трагедией из-за закрытого бомбоубежища. Они считают, что за последствия должны отвечать не только россияне, а и украинские чиновники.