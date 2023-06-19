"Складна ситуація": Маляр зробила тривожну заяву про ситуацію на сході

Ворог не залишає своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей

На сході України, де точаться важкі бої, зараз спостерігається важка ситуація. Ворог посилив обстріли, а також підтягнув свої сили та активно наступає на Лиманському та Куп’янському напрямах, намагаючись перехопити ініціативу.

Про це сьогодні, 19 червня, у своєму Telegram-каналі повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Фіксується висока активність ворожих обстрілів. Продовжуються гарячі бої. Ворог не залишає своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Поки що для ворога це основний напрямок наступу", — сказала вона.

За словами Маляра, зараз російські окупанти сконцентрували значну кількість своїх підрозділів, зокрема десантно-штурмових, на сході України.

"Наші війська мужньо діють в умовах переваги ворога в силах і засобах і не дають ворогові просуватися", — підсумувала Ганна Маляр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові змогли просунутися на одному з напрямків, а також знищили велику кількість техніки загарбників та ліквідували понад два роти ворога.