"Сложная ситуация": Маляр сделала тревожное заявление о ситуации на востоке
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Враг не оставляет своих планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей
На востоке Украины, где продолжаются тяжелые бои, сейчас наблюдается тяжелая ситуация. Враг усилил обстрелы, а также подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить инициативу.
Об этом сегодня, 19 июня, в своем Telegram-канале сообщила заместительница министра обороны Украины Анна Маляр.
"Фиксируется высокая активность вражеских обстрелов. Продолжаются горячие бои. Враг не оставляет своих планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Пока для врага это основное направление наступления", — сказала она.
По словам Маляр, сейчас российские оккупанты сконцентрировали значительное количество своих подразделений, в частности десантно-штурмовых, на востоке Украины.
"Наши войска мужественно действуют в условиях превосходства врага в силах и средствах и не дают врагу продвигаться", — подытожила Анна Маляр.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные смогли продвинуться на одном из направлений, а также уничтожили большое количество техники захватчиков и ликвидировали более двух рот врага.