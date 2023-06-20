"Зміцнює обороноздатність України": екссекретар РНБО Данилюк розповів, чому працює у компанії російського підприємця

Екс-секретар РНБО України працює у компанії, заснованій росіянином

Колишній міністр фінансів та екссекретар РНБО Олександр Данилюк входить до керівництва компанії Destinus, заснованої росіянином Михайлом Кокоричем, який до цього очолював приватну російську компанію "Даурія Аероспейс".

Як повідомляє BBC, компанія Destinus була заснована у 2021 році в Швейцарії й цього року представила на авіасалоні у французькому Ле Бурже низку експериментальних технологій, включаючи гіперзвуковий пасажирський літак.

За словами Данилюка, його головне завдання у компанії полягає у зміцненні обороноздатності України. Водночас він не став говорити про те, чи займається компанія військовими розробками та додав, що Destinus переважно займається цивільними апаратами.

При цьому екссекретар РНБО зазначив, що в компанії працюють люди з України та росії, проте більшість все ж таки є громадянами третіх країн.

Кокорич, своєю чергою, розповів про те, що головною метою компанії є створення пасажирського апарату, який зможе здійснювати дальні перельоти за дуже короткий час. Він також зазначив, що Destinus співпрацює з різними військовими відомствами, проте не став уточнювати з якими.

Як відомо, Данилюк був міністром фінансів з 2016 до 2018 року, а посаду секретаря РНБО він обіймав з травня по вересень 2019 року.

У 2021 році він подавав свою кандидатуру на посаду голови Бюро економічної безпеки, проте тоді її відхилили через нібито відсутність профільної освіти.