Відчуй себе в Україні: відомому журналісту з рф влаштували сюрприз у Німеччині (відео)

Журналіст виступав із матеріалом про те, як у росії живуть нібито незалежні медіа

На щорічній міжнародній медійній конференції Global Media Forum у Німеччині під час виступу російського журналіста включили сигнал повітряної тривоги, який українці змушені чути кожного день.

Інформація про разом із підтверджуючим відео була опублікована на сторінці "Медіагрупа Накипіло" у Facebook.

Так, із росії на форум приїхав головний редактор "Нової Газети" Дмитро Муратов. У ході його виступу другого дня з матеріалом про те, як живуть незалежні медіа в рф, зазвучала сирена повітряної тривоги.

"Трохи "українського вайба" під час Global Media Forum у Німеччині. У залі під час виступу російського журналіста звучить повітряна тривога. Дмитро Муратов, головний редактор "Нової газети", чомусь зніяковів і розгубився. А що трапилося?", — говориться у повідомленні.

Таким чином журналісти нагадали своєму "колегі" про те, що його країна регулярно запускає по Україні ракети та дрони, а в цей час лунає той самий сигнал. Крім того, після виступу деякі журналісти вигукували "Слава Україні!"

Варто зазначити, що Дмитро Муратов є лауреатом Нобелівської премії миру-2021, фінансову частину якої передали до російського фонду "Коло добра", заснованого російським диктатором володимиром путіним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Польщі представники мерії принизили російських дипломатів, спробувавши виселити їх з установи. У росії різко відреагували на інцидент.