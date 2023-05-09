У Варшаві вчергове публічно принизили російського посла (відео)

Цього року російський дипломат відбувся значно легше, аніж у минулому

У столиці Польщі — місті Варшава, агресивний натовп перегородив дорогу російському послу сергію андрєєву, який приїхав на меморіальний цвинтар, аби вшанувати пам'ять жертв Другої світової та покласти квіти до пам'ятника. Активісти вимагали у дипломата зняти георгіївську стрічку з піджака. Варто нагадати, що минулого року андрєєву дісталося більше — його облили червоною фарбою, яка символізувала кров загиблих в Україні мирних жителів.

Як у вівторок, 9 травня, пише проросійський Telegram-канал "риа новости", дійти до меморіалу та покласти пам'ятний вінок представнику російського посольства у Варшаві так і не дали. Натовп змусив посла піти геть.

Нагадаємо, що 9 травня 2022 року активісти напали на російського посла та облили чиновника червоною фарбою. Дипломат піддався напад, коли намагався покласти вінок на цвинтарі радянських воїнів. Зробити це йому так і не вдалося. Після інциденту глава Міністерства закордонних справ Польщі Маріуш Камінський, коментуючи подію, заявив, що емоції українців йому цілком зрозумілі, ба більше, він вважає їх законними.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як у Польщі принизили російських дипломатів, силоміць виселивши їх із будівлі школи при посольстві рф.