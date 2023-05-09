В Варшаве в очередной раз публично унизили российского посла (видео)

В этом году российский дипломат прошел значительно легче, чем в прошлом.

В столице Польши — городе Варшава, агрессивная толпа преградила дорогу российскому послу сергею андрееву, приехавшему на мемориальное кладбище, чтобы почтить память жертв Второй мировой и возложить цветы к памятнику. Активисты потребовали у дипломата снять георгиевскую ленту с пиджака. Стоит напомнить, что в прошлом году андрееву досталось больше — его облили красной краской, символизировавшей кровь погибших в Украине мирных жителей.

Как во вторник, 9 мая, пишет пророссийский Telegram-канал "Риа новости", дойти до мемориала и возложить памятный венок представителю российского посольства в Варшаве, так и не дали. Толпа заставила посла уйти.

Напомним, что 9 мая 2022 года активисты напали на российского посла и облили чиновника красной краской. Дипломат подвергся нападению, когда пытался возложить венок на кладбище советских воинов. Сделать это ему так и не удалось. После инцидента глава Министерства иностранных дел Польши Мариуш Каминский, комментируя событие, заявил, что эмоции украинцев ему вполне понятны, более того, он считает их законными.

Ранее "Телеграф" также сообщал, как в Польше унизили российских дипломатов, силой выселив их из здания школы при посольстве россии.