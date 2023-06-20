Почувствуй себя в Украине: известному журналисту из рф устроили сюрприз в Германии (видео)

Журналист выступал с материалом о том, как в россии живут якобы независимые медиа

На ежегодной международной медийной конференции Global Media Forum в Германии во время выступления российского журналиста включили сигнал воздушной тревоги, который украинцы вынуждены слышать изо дня в день.

Информация об вместе с подтверждающим видео была опубликована на странице "Медіагрупа Накипіло" в Facebook.

Так, из россии на форум приехал главный редактор "Новой Газеты" Дмитрий Муратов. В ходе его выступления на второй день с материалом о том, как живут независимые медиа в рф, зазвучала сирена воздушной тревоги.

"Немного "украинского вайба" во время Global Media Forum в Германии. В зале во время выступления российского журналиста звучит воздушная тревога. Дмитрий Муратов, главный редактор "Новой газеты", почему-то смутился и растерялся. А что случилось?", — говорится в сообщении.

Таким образом журналисты напомнили своему "коллеге" о том, что его страна регулярно запускает по Украине ракеты и дроны, а в это время звучит этот же сигнал. Кроме того, после выступления некоторые журналисты выкрикивали "Слава Украине!".

Стоит отметить, что Дмитрий Муратов является лауреатом Нобелевской премии мира-2021, финансовую часть которой передали в российский фонд "Круг добра", основанный российских диктатором владимиром путиным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Польше представители мэрии унизили российских дипломатов, попытавшись выселить их из учреждения. В рф резко отреагировали на инцидент.