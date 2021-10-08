Лауреат Нобелевской премии мира-2021: кто такой россиянин Дмитрий Муратов и что о нем известно

Муратов один из немногих российских журналистов, до сих пор часто критикующих власть

В пятницу, 8 октября, стало известно, кто стал обладателем одной из самых престижных международных премий — Нобелевской премии мира. В 2021 году её разделили двое журналистов — филлипинка Мария Рессе и, к удивлению многих украинцев, россиянин Дмитрий Муратов.

"Телеграф" решил побольше узнать, чем же так знаменит Муратов, и за что его приставили к столь высокой награде.

"Нобелевку" можно считать отличным подарком Дмитрию Андреевичу Муратову к его 60-летнему юбилею, ведь родился он 30 октября 1961 года. Детство и юность провел в Самаре (которая до 1991 года носила название Куйбышев).

В 1983 году Муратов закончил обучение в Куйбышевском государственном университете по специальности "филология". Далее два года служил в армии СССР: как рассказывал сам — "специалистом, засекречивающим аппаратуру связи".

Рабочий путь у Дмитрия Муратова с самого начала связан с журналистикой. Сначала работал в газете "Волжский комсомолец", позже сумел пробиться в "Комсомольскую правду", где с 1987 года заведовал отделом рабочей молодежи.

Молодой Дмитрий Муратов

В 1991 году, во время знаменитого августовского путча, Дмитрий Муратов был одним из участников издания нелегальной "Общей газеты". Однако после того, как мятеж ГКЧП провалился, медиа быстро свернули.

В 1992 году Дмитрий Муратов вместе с другими журналистами создали товарищество "6-й этаж", таким образом увековечив место расположение редакции "Комсомольской правды" в Москве. Через год именно члены этого общества решили выпускать новое печатное СМИ — "Новую ежедневную газету". Это медиа не раз связывали с именем первого президента Советского Союза Михаила Горбачева.

Через несколько лет газета утеряла в названии слово "ежедневная", а уже в 1995-м Муратов смог стать редактором "Новой газеты".

Интересно, что до этого мужчина успел побывать в горячих точках Чечни зимой 1994-1995 годов — как спецкор, информирующий о прохождении военных действий.

На посту редактора "НГ" Муратов пробыл 22 года. Интересно, что именно это СМИ очень долгое время создавало различные "неудобства" российской власти, берясь за те новости, которые могли стоить журналистам здоровья, благополучия или даже жизни. В "Новой газете" работали такие знаменитые российские журналисты, как Игорь Домников (погиб в мае 2000-го), Юрий Щекочихин (умер в июле 2003 года, якобы из-за острой аллергической реакции), а также известная на весь мир Анна Политковская (убита в октябре 2006 года). Также из-за своей профессиональной деятельности с жизнью рассталась и внештатная корреспондентка "НГ" Анастасия Бабурова.

В 2004 году Муратов требовал отмены результатов выборов в Госдуму четвертого созыва. И хотя ничего не вышло, журналист боролся за искоренение системы "мертвых душ" — когда в политику идут известные публичные персоны, а после победы складывают полномочия и "заводят" вместо себя ноунеймов.

В 2005 году Дмитрий Муратов связался с журналом политической сатиры "Крокодил", причиняющий немало неудобств местной власти. К сожалению, из-за финансовых вопросов издание приостановило работу в 2008 году.

Дмитрий Муратов открыто выступил против Рамзана Кадырова

В 2008 году, после того как главу Чеченской республики Рамзана Кадырова сделали одним из членом Союза журналистов России, Дмитрий Муратов и еще несколько десятков работников медиа грозились выйти из товарищества.

"Я просто категорически не собираюсь находиться в одном союзе с людоедами", — заявил он, отстаивая свою позицию.

Это, к слову, возымело свое действие: Кадырова исключили из Союза, "не найдя доказательств его профессиональной журналисткой деятельности". Спустя год Кадыров пытался судиться с Муратовым по другой причине, но из этого также ничего не получилось.

Какое-то время журналист даже работал на телевидении: вероятно, украинские зрители могли его видеть в программах "Пресс-клуб" или же, что вероятней, "Суд идет" (выходила на "НТВ").

Добавим, что Дмитрий Муратов остался одним из немногих российских журналистов, который весной 2014 года подписал обращение против присоединения Крыма к РФ. Осенью 2020-го мужчина открыто поддержал протесты в Беларуси, направленные на режим Александра Лукашенко.

У Муратова, кроме "свежей" "нобелевки", имеются и другие награды. Он удостоен орденов Дружбы и Почета, получил Международную премию за свободу прессы (Комитет защиты журналистов, 2007), Золотое перо свободы (2016) и т.п. Получение "Нобелевской премии" он прокомментировал весьма необычным способом, заметив, что смеется из-за этого. Также, по его мнению, эта награда еще аукнется всей российской прессе, которую "сейчас пытаются репрессировать".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, кто получил в 2021 году Нобелевскую премию по химии.

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