"Укрепляет обороноспособность Украины": экс-секретарь СНБО Данилюк рассказал, почему работает в компании российского предпринимателя

Экс-секретарь СНБО Украины работает в компании, основанной россиянином

Бывший министр финансов и экс-секретарь СНБО Александр Данилюк входит в руководство компании Destinus, основанной россиянином Михаилом Кокоричем, который до этого возглавлял частную российскую компанию "Даурия Аэроспейс".

Как сообщает BBC, компания Destinus была основана в 2021 году в Швейцариии и в этом году представила на авиасалоне во французском Ле Бурже ряд экспериментальных технологий, включая гиперзвуковой пассажирский самолет.

По словам Данилюка, его главная задача в компании заключается в укреплении обороноспособности Украины. Вместе с тем он не стал говорить о том, занимается ли компания военными разработками и добавил, что Destinus в основном занимается гражданскими аппаратами.

При этом экс-секретарь СНБО отметил, что в компании работают люди из Украины и россии, однако большинство все же являются гражданами третьих стран.

Кокорич в свою очередь рассказал о том, что главной целью компании является создание пассажирского аппарата, который сможет совершать дальние перелёты за очень короткое время. Он тоже отметил, что Destinus сотрудничает с разными военными ведомствами, однако не стал уточнять с какими.

Как известно, Данилюк был министром финансов с 2016 по 2018 год, а должность секретаря СНБО он занимал с мая по сентябрь 2019 года.

В 2021 году он подавал свою кандидатуру на должность главы Бюро экономической безопасности, однако тогда ее отклонили из-за якобы отсутствия профильного образования.