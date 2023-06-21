Державні уповноважені та керівництво АМКУ порушили конкурентне законодавство - заява Укрнафтобуріння

"Укрнафтобуріння" незадоволене тим, що АМКУ порушує закон, а окремі державні уповноважені мають особисті переконання в цьому питанні

Антимонопольний комітет України продовжує ігнорувати законні вимоги ПАТ "Укрнафтобуріння" дотримуватися законної процедури розгляду заяви щодо концентрації активів компанії з боку "Укрнафти" та АРМА.

Про це говориться на сайті компанії,так хоча "Укрнафтобуріння" неодноразово пояснювало як саме має відбуватися ця процедура за законом, в Антимонопольному комітеті продовжують ігнорувати ці порушення.

Зокрема, в АМКУ прийняли до розгляду заяву про концентрацію, що не відповідала законодавству, не містила згоди "Укрнафтобуріння" та повної інформації про компанії.

Як повідомляє пресслужба "Укрнафтобуріння", ще 5 червня компанія подала іменні листи до кожного з 8 державних уповноважених АМКУ і прохала наступного:

розглянути дане звернення на засіданні АМКУ під час розгляду заяви (справи) про надання дозволу на концентрацію у вигляді одержання ПАТ "Укрнафта" в управління активів (корпоративних прав) ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння";

врахувати інформацію, пояснення та обґрунтування, в тому числі щодо наявності відносин контролю між ПАТ "Укрнафта" та АТ "НАК "Нафтогаз України", викладені у даному зверненні, під час розгляду заяви/справи про надання дозволу на концентрацію у вигляді одержання ПАТ "Укрнафта" в управління активів (корпоративних прав) ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння";

врахувати інформацію, пояснення та обґрунтування, в тому числі щодо наявності відносин контролю між ПАТ "Укрнафта" та АТ "НАК "Нафтогаз України", викладені у даному зверненні, під час прийняття рішення за результатами розгляду заяви/справи про надання дозволу на концентрацію у вигляді одержання ПАТ "Укрнафта" в управління активів/корпоративних прав.

Проте жоден з цих 8 іменних листів так і не був розглянутий на засіданні Комітету і його члени взяли на розгляд заяву про концентрацію від ПАТ "Укрнафта" та АРМА.

"Схоже, що повага та авторитет, здобутий Антимонопольним комітетом України за багато років професійної роботи, об'єктивність та неупередженість колегіального органу під час здійснення своїх повноважень змінюються на обмежену та не регламентовану позицію з особистими переконаннями окремих державних уповноважених", — підкреслили в "Укрнафтобурінні".

Також у компанії нагадали, що НАБУ за заявою "Укрнафтобуріння" розглядає кримінальну справу щодо намагання заволодіти активами компанії.

Напередодні стало відомо, що АМКУ таки прийняв до розгляду заяву до АМКУ про надання дозволу на концентрацію з боку ПАТ "Укрнафта" ТА АРМА незважаючи на порушення закону під час процедури.