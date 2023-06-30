На заправках по всій Україні утворилися черги: у чому причина (відео)

Черги помічені щонайменше у кількох українських областях

В Україні з 1 липня повертається 20% ПДВ на бензин, скасований після початку російського вторгнення, а тому в країні очікується зростання цін на автомобільне паливо. Через це на українських заправках уже почали з’являтися довгі черги.

Як повідомляють місцеві telegram-канали, довгі черги були помічені у Києві, Черкасах, Одесі та інших українських містах.

Варто зазначити, що на заправках вистачає запасів розмитненого палива, а тому ціни на пальне підвищуватимуться поступово, проте, вочевидь, люди захотіли перестрахуватися.

Нагадаємо, через повернення податку очікується, що бензин в Україні має піднятися у вартості на 11 гривень, дизельне пальне – на 8 гривень, а автомобільний газ – на 2 гривні за літр. Втім, експерти переконані, що зростання цін буде дещо нижчим, а стеля цін на бензин і дизпаливо не перевищить 45-55 гривень.

Також варто нагадати, що через підвищення цін на пальне, напевно, підвищиться і вартість перевезення сировини і готових продуктів, а тому українцям треба бути готовими до того, що ціни в магазинах теж поповзуть вгору.